Минцифры разработало меры для борьбы с телефонным мошенничеством

04 марта, 22:15
Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
Меры борьбы с распространением мошеннического телефонного трафика, связанного с подменой номера исходящего соединения, разработало Минцифры РФ. Данный проект размещен на сайте правовой информации.
Уточняется, что система обмена информацией реализована на сети ряда крупнейших российских операторов. Благодаря ей оператор, на сеть которого поступает вызов, может отправить запрос оператору, которому принадлежит номер звонящего, чтобы определить, действительно ли с этого номера совершен звонок.
В Минцифры пояснили, что подменой номеров злоумышленники занимаются для распространения ложных террористических сообщений и финансового мошенничества.
Ранее в главном управлении Банка России по ЦФО назвали способы, с помощью которых мошенники чаще всего обманывают пенсионеров Москвы и Подмосковья. Пожилых людей заманивают возможностью вкладывать в базы отдыха, фармацевтику, оптовые поставки овощей и фруктов и фермерские хозяйства.
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