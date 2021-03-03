Россиян предупредили о мошенничестве с банковскими картами и возвратом денег

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Мошенники нашли новый способ обмана россиян с помощью перевода средств на банковскую карту, сообщает газета "Известия".

Злоумышленники якобы по ошибке начисляют средства человеку, затем звонят ему, убеждает, что ошиблись при вводе реквизитов, и просит перечислить средства по другим реквизитам – на счет лица, которому они изначально предназначались.

Транзакция оказывается авансом для крупной покупки у частного лица или закрепительным платежом для привязки карты в каком-либо интернет-сервисе. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что после подтверждения такие порталы могут списывать любые суммы с карты без дополнительных верификаций.

По словам эксперта, раньше мошенники присылали своим жертвам смс-сообщение о получении средств с номера, похожего на банковский, и звонили с просьбой их вернуть. Сообщение было поддельным, и клиент перечислял собственные деньги. Сейчас же такой вариант не работает, поскольку у большинства россиян есть доступ в мобильный банк, где они могут проверить баланс и последние операции.

По словам ведущего эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, есть другой вариант мошенничества, когда перечисление может оказаться "авансом" за покупку на сервисе объявлений. В частности, злоумышленник создает объявление о продаже товара по заниженной стоимости. Потенциального покупателя он просит отправить предоплату на карту в качестве резерва, при этом деньги переводятся третьему лицу.

После этого мошенник звонит получателю денег и убеждает перечислить их на его карту под предлогом "возврата" средств за случайный перевод. Покупатель требует вернуть средства от того, кому перевел деньги, а мошенник остается в стороне

В Центробанке подтвердили, что злоумышленники действительно могут использовать схему обмана с "возвратом" денег. Причем как пояснили в регуляторе, часто в приходящих SMS и в последующем разговоре мошенники ссылаются на предоплату заказа на "Авито".

В этом случае Банк России рекомендует гражданам сообщить о звонке в свою кредитную организацию и написать заявление на возврат полученных денег непосредственно отправителю.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, как можно обезопасить себя при покупках в Сети. По словам эксперта, потребуется отдельная от основной банковская карта, а также использование двухфакторной идентификации и покупка на проверенных сайтах.

