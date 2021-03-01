Эксперт объяснил, как защитить деньги на карте при онлайн-покупках

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Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян в преддверии 8 Марта предостерег россиян от необдуманных покупок в онлайн-магазинах. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, необходимо завести отдельную карту для цифрового шопинга. Нужную сумму на нее можно переводить через банковское приложение. Дополнительной мерой защиты станет использование сервисов Visa 3D-Secure или Mastercard SecureCode, которые требуют подтверждения операций через СМС.

Оганесян напомнил, что нельзя переходить по ссылкам из почтовых или СМС-рассылок, если нет уверенности в магазине. В случае необдуманного перехода есть вероятность оказаться на фишинговом сайте, где злоумышленники могут украсть банковскую информацию и личные данные.

Кроме того, следует насторожиться, если доменное имя магазина вызывает вопросы и не похоже на настоящий адрес магазина. Также на мошенников может указывать сообщение о проблемах с SSL-сертификатом сайта.

Эксперт по безопасности отдельно отметил, что не следует приобретать какие-либо товары с помощью перевода денег между картами двух физлиц. В случае обмана со стороны продавца операцию практически невозможно будет оспорить.

Ранее специалисты Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА назвали домашние устройства, которые представляют опасность с точки зрения возможного шпионажа. К таковым отнесли бытовые приборы с возможностью интернет-подключения.

