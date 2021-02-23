В московской полиции описали новую схему мошенничества в соцсетях

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В России появился новый вид мошенничества в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской полиции.

"Социальные сети – мощный инструмент общения и взаимодействия в современной реальности, чем и пользуются мошенники. Злоумышленники придумывают все новые способы. Входя в доверие к пользователям сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей", – сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции попросили горожан быть более бдительными при поступлении звонков или сообщений от неизвестных в социальных сетях, а также призвали не предоставлять личную информацию и данные из сообщений незнакомым гражданам.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи вымогательства при помощи рассылок по электронной почте. Отмечалось, что мошенники на протяжении нескольких месяцев следят за потенциальной жертвой с помощью веб-камер, составляя список сайтов, которые посещал адресат в последнее время.

В письме они просят пользователя выплатить указанную сумму, если же этого не происходит, то они грозятся выложить в Сеть историю посещения сайтов.