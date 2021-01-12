В России выявили случаи мошенничества с продажей вакцин от COVID-19

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Лига безопасного интернета обнаружила случаи мошенничества в Сети, которые касаются продажи вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявила директор лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем мониторинг фейков о коронавирусе и вакцине. С начала года обнаружено 1 112 фейков о вакцине", – сказала член ОП.

По словам Мизулиной, есть и случаи мошенничества, связанные с продажей неких вакцин от COVID-19, в том числе иностранных. Кроме того, злоумышленники предлагали купить поддельные справки от отсутствии коронавируса.

Интернет-платформы сейчас сами блокируют объявления мошенников. Мизулина уточнила, что встречаются мошеннические объявления о продаже вакцин компаний Pfizer и Moderna.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

Ранее Минздрав РФ разрешил поменять формат испытаний вакцины "Спутник V". Добровольцам больше не будут вводить плацебо.