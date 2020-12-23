Минздрав разрешил поменять формат испытаний вакцины "Спутник V"

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Добровольцам, участвующим в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V", больше не будут вводить плацебо, только сам препарат, сообщил директор Национального исследовательского центра имена Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, Минздрав разрешил остановить набор добровольцев в связи с тем, что действия препарата уже доказаны, "пандемия идет, и плацебо – это совсем нехорошо".

"Я бы выявил сейчас тех, кто получил плацебо, и привил, но позволит ли это регуляторика, пока непонятно", – цитирует ученого РИА Новости.

Он добавил, что многие из тех, кто получил плацебо, узнали это после анализов и потом привились самой вакциной, чтобы быть защищенными от заражения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Сообщалось, что приоритетом первого уровня в получении препарата обладают работники медицинских и образовательных организаций, а также лица социального обслуживания и имеющие хронические заболевания.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе.