Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России.

"Сначала мы провели пробные логистические поставки вакцины, чтобы отработать весь процесс. К принятию препарата и вакцинации готовы все регионы", – сказал министр во время президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.

Ранее Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 завершится только после того, как вакцинацию пройдут жители всего мира. По его словам, для этого у всего населения должен быть равный доступ к безопасным вакцинам.