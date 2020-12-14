Мурашко назвал условия для завершения пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что пандемия COVID-19 завершится только после того, как вакцинацию пройдут жители всего мира.

По его словам, которые приводятся в релизе Российского фонда прямых инвестиций, для этого у всего населения должен быть равный доступ к безопасным вакцинам.

"Целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций должно стать обеспечение равного доступа к безопасным вакцинам жителей всех стран", – отметил Мурашко.

Ранее министр сообщил, что вакцина против COVID-19 доставлена во все регионы страны.

В понедельник, 14 декабря, в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, когда она станет доступна всем жителям.