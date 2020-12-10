Около 20 тыс москвичей записались на вакцинацию от COVID-19 – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Около 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил Сергей Собянин.

Он также уточнил, что уже прививку от коронавируса получили более 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб.

В настоящее время в городе работают 70 пунктов, где можно получить прививку от COVID-19. Все они открыты на базе поликлиник. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и справку с места работы.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России исследования вакцин от COVID-19 для пожилых идут очень успешно, в течение ближайшего месяца будут готовы результаты и в стране появится возможность делать прививки людям старше 60 лет.