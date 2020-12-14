Вакцину от COVID-19 доставили во все регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцина против COVID-19 доставлена во все регионы страны, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Поручение президента выполнено, и вакцины сегодня доставлены во все регионы России", – приводит слова главы Минздрава ТАСС.

Мурашко отметил, что в настоящее время свыше 18 тысяч волонтеров по всей стране помогают доставлять препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

"Лидерами на сегодняшний день являются Башкортостан, Московская область, Москва, Татарстан. Мы видим, что эта помощь однозначно востребована", – отметил Мурашко.

Он подчеркнул, что очень важно начинать лечение пациентов с COVID-19 с первых дней заболевания.

Также Мурашко отметил важность волонтерской помощи, которая снижает нагрузку на медиков.

"Медики при приеме уже начинают выдачу лекарственных препаратов, но бывают ситуации, когда необходимо доставить дополнительную упаковку или оказать помощь на телефоне горячей линии или в регистратурах, там также нужны ваши руки и помощь", – сказал он.

В понедельник, 14 декабря, в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.

Ранее Сергей Собянин заявил, что на вакцинацию от COVID-19 записались около 20 тысяч москвичей. Еще более 6 тысяч человек уже получили прививку. В городе также стоит на повестке вопрос о введении преференций для привившихся.

Представителям групп риска в столице также стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.