Мишустин сообщил о начале постклинических испытаний вакцины "Вектора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стартовали постклинические испытания новой отечественной вакцины от коронавируса, созданной центром "Вектор". Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Результаты начавшихся сегодня испытаний будут подведены в январе, после чего начнется более широкое применение вакцины", – заявил он в ходе совещания с производителями российских вакцин от COVID-19.

Премьер отметил, что вопросе организации вакцинации Россия занимает лидирующие позиции в мире. На совещании он предложил подробно обсудить ход работы по вакцинации в регионах и уровень подготовки медицинских организаций.

Ранее стало известно, что документы по вакцине от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" направлены во Всемирную организацию здравоохранения.

Также сообщалось, что добровольцы, привитые в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо. Отмечалось, что первой дозой были привиты 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет.