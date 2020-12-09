Россия направила в ВОЗ документы по вакцине "ЭпиВакКорона"

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
Документы по вакцине от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения направлены документы на еще одну вакцину российскую – это вакцина "ЭпиВакКорона", и мы ждем решения ВОЗ", – приводит слова Поповой "Интерфакс".
Она подчеркнула, что международное сотрудничество было начато еще в январе этого года, когда центр "Вектор" включили в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие ВОЗ в диагностике COVID-19.
По ее словам, Россия на безвозмездной основе поставила уже более 1,3 миллиона тест-систем для диагностики коронавируса в 45 стран.
Накануне стало известно, что добровольцы, привитые в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо. Отмечалось, что первой дозой были привиты 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет.
Ранее в центре "Вектор" назвали условия вакцинации "ЭпиВакКороной". После введения вакцины от коронавируса следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь.
Российские вакцины от COVID-19 показали высокую эффективность и безопасность
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: