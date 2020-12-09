Россия направила в ВОЗ документы по вакцине "ЭпиВакКорона"

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Документы по вакцине от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения направлены документы на еще одну вакцину российскую – это вакцина "ЭпиВакКорона", и мы ждем решения ВОЗ", – приводит слова Поповой "Интерфакс".

Она подчеркнула, что международное сотрудничество было начато еще в январе этого года, когда центр "Вектор" включили в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие ВОЗ в диагностике COVID-19.

По ее словам, Россия на безвозмездной основе поставила уже более 1,3 миллиона тест-систем для диагностики коронавируса в 45 стран.

Накануне стало известно, что добровольцы, привитые в рамках пострегистрационных испытаний вакцины "ЭпиВакКорона", чувствуют себя хорошо. Отмечалось, что первой дозой были привиты 672 добровольца старше 18 лет и 96 добровольцев старше 60 лет.

Ранее в центре "Вектор" назвали условия вакцинации "ЭпиВакКороной". После введения вакцины от коронавируса следует избегать переохлаждения, перегрева и не употреблять алкоголь.