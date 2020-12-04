Голикова объяснила разницу между двумя российскими вакцинами от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, чем отличаются вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что "Спутник V" является векторной вакциной и создана на основе аденовируса со вставкой, которая кодирует белок вируса. Он вызывает иммунный ответ. Голикова подчеркнула, что "ЭпиВакКорона" – пептидная, она включает в себя искусственным образом синтезированные короткие фрагменты вирусных белков коронавируса. Через них иммунная система человека может "обучаться" – и затем распознавать вирус при поступлении в организм.
По словам Голиковой, на 1 декабря в гражданский оборот ввели 168 тысяч доз препарата "Спутник V", также в декабре будет выпущена вакцина "Вектора".
Ранее Голикова сообщила, что после прививки от COVID-19 нужно ограничивать контакты и не пить спиртное.
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