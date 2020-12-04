Голикова сообщила о замедлении распространения коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время брифинга сообщила о замедлении темпа распространения коронавируса в России. По ее словам, об этом свидетельствует динамика эпидемического процесса.

"По динамике эпидемического процесса мы можем с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения COVID-19", – сказала она.

За последние сутки в России подтвердили 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 5 410 (19,7%) – без клинических проявлений.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России в скором времени может начаться вакцинация учителей и врачей от коронавируса. По словам главы государства, объемы производства первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" приближаются к отметке 2 миллиона доз.