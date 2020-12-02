Путин поручил на следующей неделе начать в России массовую вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин заявил, что в России в скором времени может начаться масштабная вакцинация учителей и врачей от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы государства, объемы производства первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" приближаются к отметке 2 миллиона доз.
"Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", – заявил Путин.
Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, президент попросил организовать работу таким образом, чтобы в конце предстоящей недели можно было перейти к массовым процедурам.
Голикова, в свою очередь, отметила, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.
"Безусловно, еще раз хочу подчеркнуть, что это будет осуществляться на добровольной основе. Для людей эта вакцинация будет осуществляться бесплатно", – рассказала она.
Ранее вакцинацию россиян от коронавируса назвали абсолютным приоритетом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на это нацелено внутреннее производство России.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи.
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