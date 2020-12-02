Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле назвали абсолютным приоритетом вакцинацию россиян от COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, на реализацию данной задачи нацелено внутреннее производство России.

"Абсолютный приоритет – это, естественно, россияне и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается, оно именно будет обеспечивать потребности россиян", – заявил Песков.

Известно, что завод по производству вакцины от COVID-19 планируют открыть в Москве до конца года. Он заработает на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Сейчас он находится на третьей стадии клинических испытаний.

