Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Кремле назвали абсолютным приоритетом вакцинацию россиян от COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, на реализацию данной задачи нацелено внутреннее производство России.
"Абсолютный приоритет – это, естественно, россияне и внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое, собственно, уже разворачивается, оно именно будет обеспечивать потребности россиян", – заявил Песков.
Известно, что завод по производству вакцины от COVID-19 планируют открыть в Москве до конца года. Он заработает на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва".
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи. Сейчас он находится на третьей стадии клинических испытаний.
Начался последний этап тестирования второй российской вакцины от коронавируса
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