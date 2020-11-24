Мишустин одобрил внесение вакцин от COVID-19 в список жизненно важных препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно важных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнится 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавируса", – указано в сообщении.

В кабмине напомнили, что цены на препараты из списка регулируются на государственном уровне. Кроме того, их бесплатно предоставляют льготным категориям граждан.

Накануне премьер заявил, что правительство расширяет список жизненно важных препаратов. При внесении наименование вакцины от коронавируса не будет иметь значения.

На встрече с производителями вакцин от COVID-19 Михаил Мишустин подтвердил, что россияне будут прививаться от коронавируса только по желанию. Он подчеркнул, что процедура не будет проводиться принудительно.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

