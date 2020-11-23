Все вакцины от коронавируса в РФ включат в список жизненно важных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все вакцины от коронавируса будут включены в перечень жизненно необходимых лекарств.

"Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований", – подчеркнул Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он добавил, что препарат от коронавируса должен быть доступен для всех, кто хочет сделать себе прививку. Кроме того, с 2021 года в указанный перечень также внесут 25 новых препаратов, сообщил премьер-министр РФ.

"Со следующего года добавляем в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств еще 25 новых препаратов, в том числе четыре лекарства из перечня высокозатратных нозологий", – отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что многие из этих лекарств дорогие, однако в них нуждаются граждане. Мишустин сообщил, что с добавлением их в список они станут более доступны и тем самым помогут сохранить здоровье людей.

Ранее стало известно, что вакцина "ЭпиВакКорона", произведенная в центре "Вектор", поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. В настоящий момент выпущено 25 тысяч доз препарата. Планируется, что до конца года произведут 50 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Кроме того, на следующей неделе станет известна цена вакцины "Спутник V". Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций. Фонд принимал участие в разработке данного препарата от COVID-19.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем нуждающимся странам. Глава РФ подчеркнул, что страна поддерживает проект документа G20, согласно которому препарат от COVID-19 должен быть доступен для всех.