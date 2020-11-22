Цена вакцины "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе

Фото: ТАСС/Zuma
Представитель Российского фонда прямых инвестиций сообщил, что на следующей неделе будет названа цена вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет ТАСС.
"Цена "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе, следим за обновлениями", – отметил он.
Также в Twitter-аккаунте российской вакцины уточняется, что ее стоимость будет меньше, чем у западных образцов.
Ранее в компании Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, заявили о том, что препарат обойдется странам-покупателям в 25–37 долларов за дозу. По словам руководителя организации, это невысокая стоимость – здравоохранение тратит больше средств на лечение тяжелых случаев коронавируса.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
В Минздраве назвали эффективность препарата "Спутник V" чрезвычайно высокой. По словам директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елены Байбариной, это стало известно в ходе третьего этапа клинических испытаний.
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