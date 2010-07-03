Пшик за доллар: австралийцы испытывают назальный спрей для защиты от COVID-19 в помещении

Австралийские вирусологи начали испытания назального спрея, который можно будет использовать перед поездкой в общественном транспорте, посещением спектакля или ресторана. Спонсирует исследования Стэнфордский университет. Новое средство по замыслу должно давать организму защиту от заражения на несколько часов. В качестве действующего агента спрей будет включать в себя куриные антитела к вирусу SARS-CoV-2. Подробнее – в колонке научного обозревателя Николая Гринько.





Сегодня крупнейшие фармацевтические компании всего мира проводят тесты вакцин от COVID-19, периодически рапортуя об успехах. Но даже если завтра все они подтвердят действенность своих препаратов и сразу же выпустят их на рынок, эпидемиологическая ситуация не нормализуется мгновенно.



По оценкам специалистов, всему миру понадобится примерно год вакцинации, чтобы вернуться к привычной жизни. Но экономика не может ждать: рестораны и кафе теряют огромные деньги, концерты и массовые мероприятия отменены, авиаперелеты и туризм тоже переживают стагнацию.

Поэтому многие фармкомпании направили свои изыскания в другую сторону: они ищут средство, способное временно минимизировать вероятность передачи коронавируса.

Лабораторные антитела человека дороги и в разработке, и в производстве: для этого приходится выращивать огромное количество клеток в биореакторах. Получить куриные антитела намного проще, специалисты даже называют эту технологию необычайно низкотехнологичной.

Ученые вводят белок вируса в организм курицы, и ее иммунная система формирует сильный ответ. Антитела – так называемые иммуноглобулины Y – появляются не только по всему организму, но даже в откладываемых яйцах, чтобы защитить потомство от вероятного заражения. Исследователи собирают антитела из желтков и производят на их основе капли в нос. По предварительным подсчетам, доза такого лекарства будет стоить не больше 1 доллара.



Отдельный вопрос состоит в том, будут ли вообще куриные антитела к коронавирусу работать в человеческом организме так, как нужно. Исследователи утверждают, что шансы на это очень велики, и, чтобы окончательно в этом убедиться, проводят тестирование на добровольцах.

Важно оценить не только вероятную степень защиты, которую будет давать спрей, но и возможную негативную реакцию человеческого организма: даже если средство будет давать временную защиту, но при этом вызывать, допустим, аллергию, испытания будут признаны провалившимися.

То же самое произойдет, если выяснится, что препарат не задерживается в носовой полости достаточно долго, так как требуемое время защиты должно быть не менее двух-трех часов. Впрочем, авторы исследования заявляют, что у них есть и запасные варианты: параллельно ведутся исследования антител кроликов и хомяков.

В идеале процесс должен выглядеть так: человек использует назальный спрей перед тем, как оказаться в помещении с большим количеством людей, например перед киносеансом. В течение некоторого времени его организм может оказывать сопротивление заражению, по крайней мере, той части вирусов, что вдыхается через нос. Через пару часов защита ослабевает, и обработку можно повторить.

Как утверждают ученые, такие меры могут если не остановить пандемию, то хотя бы сильно снизить количество заболевших и существенно снизить нагрузку на больницы. Вполне вероятно, что еще до всеобщей вакцинации человечества мы сможем, пусть и временно, сдерживать распространение вируса с помощью новых "низкотехнологичных" защитных средств. А значит, сможем ходить в театры, посещать рестораны и даже летать в другие страны без ограничений. Хотя…