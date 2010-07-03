У пластических хирургов стало больше клиентов. Медики винят во всем удаленку и Zoom

Американское специализированное издание "Пластическая хирургия лица и эстетическая медицина" (Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine) опубликовало материал под заголовком "Во время пандемии резко вырос спрос на пластическую хирургию". Эксперты приводят статистику, согласно которой за последние полгода многократно выросло количество пациентов, обращающихся в клиники для косметической коррекции. Отдельного упоминания заслуживает причина этих обращений: людям не нравится, как они выглядят в видеоконференциях. Подробности этого явления – в колонке Николая Гринько.



Режим самоизоляции и работа на удаленке вынудили огромное количество людей общаться по видеосвязи. И некоторые из них решили подкорректировать внешность только потому, что им не нравится, как они выглядят на экране.

Между прочим, врачи говорят, что подобное происходило и раньше. Например, в 2019 году у 72% пластических хирургов были пациенты, желающие изменить внешность, чтобы соответствовать собственным селфи-снимкам в социальных сетях. Селфи почти всегда подвергаются обработке: на них накладывают различные фильтры, с помощью специальных приложений удаляют мелкие дефекты кожи, исправляют овал лица, пропорции фигуры и многое другое. Но приложения для видеоконференций не позволяют корректировать изображение.

В 2020 году пользователи стали чаще видеть себя в динамике и без обработки, а это вызвало массовое недовольство собственным внешним видом. Поскольку самым популярным приложением для видеоконференций является Zoom, то явление получило название "Zoom-дисморфия".



Врачи утверждают, что уровень неудовлетворенности собственным внешним видом коррелирует с активностью в социальных сетях: чем активнее пользователь, тем меньше ему нравится собственная внешность. И несмотря на то что косметическая хирургия – это многомиллионный бизнес, профессионалы призывают не увлекаться исправлениями. Они даже обратились к фотографам и операторам, чтобы те разъяснили, почему же нам так не нравится собственное лицо в видеочате.



На самом деле причина в том, что для видеосвязи используется фронтальная камера телефона или ноутбука. Оба этих гаджета находятся довольно близко к пользователю, буквально на расстоянии вытянутой руки, а чаще еще ближе.



Нам необходимо нажимать на экран или клавиатуру, и мы не можем расположить их далеко. Поэтому производители встраивают в гаджеты широкоугольные камеры с небольшим фокусным расстоянием, чтобы в кадр помещалось лицо и немного окружающей обстановки.

Но для портретной съемки это настоящая катастрофа, поскольку широкоугольные объективы искажают пропорции! Нос становится больше, расстояние между глаз изменяется, голова же, наоборот, сплющивается и вытягивается по вертикали. На различных камерах этот эффект заметен в разной степени, но он всегда есть: на экране вы всегда видите абсолютно не то, что видят другие, когда смотрят на вас вживую. Сравните две фотографии, сделанные на короткофокусный и длиннофокусный объектив: кажется, что это вообще два разных человека.



Посмотрите на свое отражение в елочном шарике – примерно так же вас видит фронтальная камера. Пытаться хирургически откорректировать живое лицо, чтобы оно выглядело правильно на экране смартфона – задача абсолютно бессмысленная и очень странная. Может быть, вся эта история с Zoom-дисморфией заставит производителей гаджетов хотя бы попытаться исправить ситуацию? Можно, например, программно исправлять изображение с фронтальной камеры, чтобы картинка с нее чуть больше соответствовала реальности. Идеального результата этот способ, конечно, не даст, но хотя бы уменьшит количество потенциальных пациентов клиник пластической хирургии. Хотя…

