Неубиваемый деним: почему постиранные джинсы загрязняют нашу планету

Группа исследователей из канадского Университета Торонто заявила, что крошечные кусочки джинсовой ткани создают огромное количество загрязнений в реках, озерах и океанах. Особую опасность для экологии создает стирка денима. С чем это связано и что теперь делать, разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



Наверняка прямо сейчас на вас надеты джинсы. Ничего удивительного: этот предмет одежды в последние десятилетия стал невероятно популярен. Похоже, что будущим историкам костюма, которые когда-нибудь станут изучать моду конца XX – начала XXI века, будет очень просто описывать одежду этого времени: футболка, кроссовки и, да, джинсы. Пожалуй, на планете не осталось человека, в гардеробе которого не было бы "рабочих брюк из парусины", как их когда-то называли.

Статистика утверждает, что в любой момент времени примерно на половине населения всего земного шара надеты джинсы.

Однако в таком повсеместном распространении этого вида штанов, оказывается, есть серьезный недостаток: как бы странно это ни звучало, но джинсы вредят экологии. Микроволокна ученые обнаружили в отложениях Великих озер, которые находятся на границе США и Канады. Больше всего их нашли в мелководных озерах на юге Онтарио. Мало того, волокна были обнаружены даже в отложениях Северного Ледовитого океана! Джинсовая ткань составляет до 23% микроволокон в образцах осадка, взятых командой.

Откуда же частицы наших штанов берутся в водоемах, да еще в таких количествах? Все дело в стирке. Ученые провели эксперименты и установили, что за одну стандартную стирку средние джинсы теряют около 50 тысяч микрофрагментов. И все они смываются в канализацию при полоскании. Конечно, сточные воды не текут прямиком в Мировой океан, сначала они проходят через очистительные установки, которые улавливают до 99% волокон. Казалось бы, результат очень неплохой, но оставшийся 1% – это 500 микроволокон, попавших в окружающую среду от каждых постиранных джинсов.



Половина населения Земли – это 3,8 миллиарда человек. Даже если допустить, что у каждого из них всего одна пара и стирается она раз в неделю, получится, что еженедельно по трубам в реки попадает почти два триллиона (!) микрофрагментов ткани. Первые джинсы были изготовлены в 1853 году, но массовую популярность они приобрели примерно в последние полвека – это 2 600 недель. Попробуйте умножить два триллиона на две тысячи шестьсот, и вам станет понятен масштаб загрязнения.

Погодите, но ведь джинсовая ткань – это всего лишь хлопок! Натуральный материал, который прекрасно разлагается в природе. В чем, собственно, проблема? В красителе. Когда-то деним красили натуральным красителем индиго, который добывали из нескольких видов растений. Но с появлением массового производства этот метод стал коммерчески невыгодным: красителя получалось мало, он был дорогим, да еще и не слишком стойким. К делу подключились химики, и сегодня индиго синтезируют промышленным способом. Это намного проще, дешевле, и объемы получаются гигантские. Вот только индиго долго разлагается в природе, да и продукты его разложения пользы экологии не приносят.

Краситель не единственное, чем обрабатывают джинсовую ткань. Дениму придают дополнительную прочность, эластичность, другие свойства, и для этого используются синтетические вещества. И все они смываются вместе с микроволокнами и медленно накапливаются в Мировом океане.

Канадские ученые не дают ответа на вопрос: "И что теперь со всем этим делать?" Они просто вскрыли проблему, на которую никто до них не обращал внимания. Поэтому и рецептов пока нет: исследования нужно продолжать, копить новые данные, изучать влияние красителя и самих волокон на природу... А пока ученые ищут, мы с вами можем просто чуть реже стирать джинсы. Наверняка это станет большим облегчением для экосистемы всей планеты. Хотя...