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Наука

01:31

Нейросеть обучили определять COVID-19 по звуку кашля. Заменит ли программа ПЦР-тест?

наука медицина

Исследователи из Массачусетского технологического института опубликовали отчет, в котором заявляют, что научили искусственный интеллект определять наличие коронавируса в организме человека по звуку кашля. Насколько точен такой способ диагностики и получится ли применять его повсеместно – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/HayDmitriy/edesignua

За время пандемии COVID-19 у исследователей накопилось множество статистических данных. Например, стало известно, что очень многие люди переносят вирус совершенно без каких-либо явных симптомов – ни температуры, ни кашля у них не наблюдается. Однако они все-таки являются переносчиками болезни, и поэтому этих людей также необходимо тестировать и обследовать. Но как отличить "бессимптомника" от здорового человека, если никаких внешних проявлений обнаружить не удается?

Человеческий слух не в состоянии опознать покашливание носителя вируса, но нейросеть, как сообщается, способна уловить в этом звуке особенности, которые однозначно указывают на присутствие вируса. Ученые загрузили в память нейросети множество часов звука – это были записи телефонных разговоров и голосовых сообщений.

Чтобы собрать эти записи, исследователи попросили всех желающих отправлять файлы на их сайт. Те записи, в которых звучали голоса людей с COVID-19, были специально помечены. Также программе "скормили" огромное количество записей кашля как здоровых людей, так и зараженных, тоже с соответствующими пометками. Всего было обработано 4 256 таких файлов. Изучая записи, искусственный интеллект пытался обнаружить общие черты в двух больших группах и в конце концов смог выделить характерные обертона и искажения, которые присутствовали только в записях, помеченных как "тест на коронавирус положительный".

Исследователи говорят, что при многих болезнях у человека развивается нервно-мышечная деградация, сказывающаяся на работе голосовых связок, и у большинства из них есть собственный "почерк" – особенности, характерные только для этого недомогания. После того как нейросеть определила "звуковой профиль COVID-19", в нее загрузили 1 064 записи голосов и кашля других людей, но уже без меток, на этот раз дав системе задание самостоятельно разделить их на здоровых и зараженных.

Как сообщают ученые, результаты были получены ошеломляющие: искусственный интеллект смог идентифицировать по кашлю 98,5% людей, у которых было подтверждено наличие COVID-19. Причем были определены абсолютно все "бессимптомники": точность системы в этом случае составила 100%.

Авторы работы заявляют, что им удалось создать инструмент, позволяющий определять наличие вируса в кратчайшие сроки и без какого-либо вмешательства в организм, даже такого небольшого, как мазок из слизистой носа или горла.


Сейчас они трудятся над созданием приложения для смартфонов, чтобы любой желающий мог отправить запись собственного кашля на сервер компании, а нейросеть за несколько секунд определяла бы, есть ли в организме пользователя коронавирус. Ученые полагают, что такой вариант самодиагностики и контроля поможет сдержать распространение пандемии, если все будут использовать его перед тем, как пойти на учебу, работу или в ресторан.

И все же нам кажется, что без независимого тестирования верить такому приложению будет нельзя. Все-таки записи, сделанные мобильным телефоном, сами по себе полны искажений, а при передаче звук дополнительно сжимается. Поэтому мы с известной долей скепсиса относимся к сообщениям о том, что сквозь такой шорох и хрип можно расслышать специфические микроизменения в работе голосовых связок, а уж тем более отнести их к конкретному заболеванию. Нам кажется, что даже суперкомпьютер не может справиться с подобной задачей. Хотя…

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Гринько Николай

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