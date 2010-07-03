Искусственный интеллект оставит без работы актеров дубляжа. Кто на очереди?

Канадские разработчики придумали технологию, которая позволяет переводить речь с одного языка на другой, не меняя при этом тембр голоса говорящего. Система уже поддерживает 6 языков, а в планах добавление еще трех. По замыслу авторов, новая технология обработки перевода может применяться в озвучке фильмов, компьютерных игр, аудиокниг и других форматов. Оставит ли машинный перевод без работы актеров дубляжа и кому еще стоит волноваться – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.





В киноиндустрии существуют два основных способа локализации фильмов. В некоторых странах принято выпускать в прокат иностранное кино на языке оригинала, добавляя в кадр субтитры (кстати, в результате в этих странах население намного лучше знает английский, поскольку с детства слышит этот язык с экрана и видит текстовый перевод; но речь сейчас не об этом).

Второй вариант локализации – дублирование: местные актеры озвучивают диалоги, заменяя этой записью звуковую дорожку с голосами героев фильма. Так поступают и в России; мы давно привыкли к дубляжу и с большой неохотой смотрим кино с субтитрами. Мало того, среди артистов дубляжа существуют жесткие "привязки" к голливудским актерам, и потому зритель всегда узнает, скажем, Бреда Питта даже по голосу, поскольку за него всегда говорит один и тот же артист.

Однако технологии перевода на месте не стоят. Сегодня мы с вами можем читать сайты на других языках, пользуясь автоматическим переводчиком, встроенным прямо в браузер, и качество такого перевода уже достигло весьма приличного уровня. Есть и приложения для смартфонов, способные переводить иностранные вывески и надписи, стоит только навести на них камеру: на экране мы будем видеть текст на привычном языке, причем даже шрифт будет подобран близко к оригинальному. Голосовой перевод тоже развивается: Skype, например, заявлял о встроенной функции синхронного перевода диалогов прямо во время разговора.

Теперь разработчиками сделан следующий шаг. Компания Resemble AI из Торонто заявила о создании системы искусственного интеллекта Localize, которая способна переводить живую речь, причем перевод будет звучать тем же голосом, которым был озвучен исходник. Localize поддерживает английский, французский, немецкий, голландский, итальянский и испанский языки. В ближайшем будущем планируется добавить корейский, японский и китайский.

Правда, пока перевод не осуществляется в реальном времени: сначала нужно загрузить запись голоса на сервер, выбрать язык перевода, а затем скачать готовый файл. Разработчики говорят, что их систему можно использовать для озвучивания фильмов, компьютерных игр, аудиокниг, корпоративных видеороликов, для перевода видеоблогов, создания мультиязычных call-центров и так далее.



Опробовать перевод от Localize можно уже сейчас: на официальном сайте есть не только примеры переводов, но и форма для регистрации и загрузки звуковых файлов.

Да, машинный перевод пока звучит немного непривычно и с небольшими цифровыми огрехами, но их становится все меньше и меньше. Мало того, при таком способе локализации сохраняется не только оригинальный тембр, но и интонации говорящего. Правда, с последним пунктом еще предстоит разобраться: интонации в родственных языках, конечно, более-менее совпадают, но чем дальше языки друг от друга, тем больше в них различий.

Разработчики обещают добавить поддержку китайского. Нормативный китайский язык (путунхуа) и большинство диалектов являются тоновыми, то есть значение слова в них может меняться в зависимости от интонации, с которой оно произнесено. Было бы очень интересно посмотреть, как искусственный интеллект будет справляться с такой задачей.

Похоже, у актеров дубляжа появляется все больше поводов для беспокойства: если и дальше так пойдет, то они вполне могут остаться без работы. Впрочем, новости об автоматическом переводе фильмов и даже о программном изменении движений губ актеров появляются с завидной регулярностью, а кино как дублировали, так и продолжают дублировать люди. Возможно, искусственный интеллект еще очень долго не сможет заменить живую озвучку. Хотя…