Стоит ли нам бояться астероида, который пролетит рядом с Землей за день до выборов в США

Интернет-порталы массово перепечатывают сообщение под заголовком "Астероид размером с холодильник может упасть на Землю за день до президентских выборов в США". Конечно, во всем этом есть большая доля истины, но и уточнений здесь требуется немало. И главное, конечно, это гипотетическая возможность столкновения с Землей. Она, несомненно, есть, но ее вероятность – всего 0,41%. Остальные 99,59% – за то, что он пролетит мимо нас на расстоянии 420 000 километров. Но даже если столкновение произойдет, ничего страшного не случится. Подробнее – у нашего научного обозревателя Николая Гринько.



Объект, о котором идет речь, значится в каталогах под номером 2018VP1. Он входит в группу околоземных астероидов, имеющих общее название "Аполлоны" – эти небесные тела вращаются вокруг Солнца, и их орбиты в основном находятся с внешней стороны орбиты нашей планеты, но иногда все-таки пересекают ее. Как понятно из названия, обнаружен астероид был в 2018 году, и с тех пор астрономы ведут за ним наблюдение.

Всего известно 10 485 Аполлонов, из них 1 648 считаются потенциально опасными – это означает, что они временами приближаются к нам на расстояние не менее 19,5 расстояния от Земли до Луны и имеют размеры 100–150 метров.



Астероид 2018VP1, о котором идет речь, не вписывается в эту категорию – он проходит чуть ближе, но его размеры намного меньше.

Диаметр объекта 2018VP1 обозначен как "от 2 до 4 метров". Это связано, во-первых, с тем, что астероиды в массе своей неправильной, вытянутой формы, а во-вторых, с тем, что точно определить размеры "камешка" с такого расстояния астрономы не могут. Однако, ориентируясь на форму орбиты и скорость движения по ней, ученые способны вычислить массу астероида (правда, тоже приблизительно).

Все расчеты говорят о том, что 2018VP1 примерно в 100–1000 раз менее массивен, чем знаменитый метеорит Челябинска. Если вы помните, этот 20-метровый "небесный гость" вошел в атмосферу Земли в феврале 2013 года и взорвался, развалившись на части. Многочисленные видеозаписи зафиксировали яркую вспышку и мощную ударную волну, выбившую окна в зданиях. Ничего подобного при возможном падении 2018VP1 астрономы не обещают. Максимум – яркий след на ночном небе (если событие произойдет ночью) и приглушенный взрыв в верхних слоях атмосферы.

Кстати, ответа на вопрос: куда именно упадет метеорит, – не существует. Наблюдатели не могут предсказать точку его входа в атмосферу, поскольку до этого предполагаемого события еще очень много времени: астероид приблизится к Земле только 2 ноября (действительно за день до президентских выборов в США).

С каждым днем точность вычисленной траектории будет повышаться, и если 2018VP1 действительно направится к нашей планете, то окончательное место его падения станет понятно лишь за несколько часов (а то и вовсе – только в момент столкновения). Еще раз напомним: астрономы до сих пор не знают, долетит ли астероид до нас вообще, точность вычислений пока составляет плюс-минус 420 000 километров.

Сложно сказать, стоит ли нам вообще опасаться падения крупных небесных тел. С одной стороны, человечеству просто необходимо вести наблюдение за космосом и учет всех потенциально опасных объектов. С другой стороны, наши технологические возможности на сегодняшний день не позволяют хоть как-то влиять на траектории астероидов. Даже если мы заранее увидим, что к нам летит еще один Тунгусский или Челябинский метеорит, мы ничего не сможем сделать – ни сместить его с орбиты, ни разрушить, ни тем более подвинуть Землю. Поэтому волноваться особого смысла нет. Хотя…