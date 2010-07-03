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Ученые США нашли связь между тяжестью COVID-19 и ранее перенесенными коронавирусами

Правда ли, что переболевшие другими коронавирусами легче переносят COVID-19
наука медицина

Мировая пандемия коронавирусной инфекции не оставила равнодушным, пожалуй, ни одного жителя планеты. Мы с жадностью поглощаем новости о распространении инфекции и мерах безопасности, вводимых в разных странах. Но публикаций, репортажей и программ так много, что потребитель часто теряется в них, не очень понимая, чему же в конце концов верить. Недавно ученые из Бостонского университета пришли к выводу, что пациенты, переболевшие каким-либо из видов коронавирусов, легче переносят COVID-19. Подробности – в материале научного обозревателя Николая Гринько.

Фото: AP/Taimy Alvarez

Усугубляет ситуацию то, что новости о коронавирусе часто противоречат друг другу. Но происходит это не потому, что журналисты хотят нас всех запутать, а потому, что вирус SARS-CoV-2 активно исследуют ученые и то, что вчера считалось установленным фактом, завтра может оказаться заблуждением.

В качестве примера можно привести иммунитет к COVID-19. Существует два противоположных мнения. Одни считают, что человек, однажды перенесший инфекцию, больше никогда ею не заразится, поскольку его организм научился вырабатывать антитела, способные противостоять вирусу. Другие утверждают, что SARS-CoV-2 способен многократно пробивать защиту нашей иммунной системы, вызывая повторные заражения. Похоже, что истина, как это обычно и бывает, посередине. Ученые из Бостонского медицинского центра и Медицинской школы Бостонского университета провели исследование, дающее важное представление об иммунном ответе против COVID-19.

Хотя SARS-CoV-2 – "новинка" в мире патогенов, существует множество других типов коронавирусов, которые давно живут в человеческой популяции. Они имеют некоторое сходство с SARS-CoV-2, и организмы людей, перенесших простуду или пневмонию других форм, могут в известной степени сопротивляться COVID-19 – это называется перекрестным иммунитетом.

Бостонские ученые свели в одну базу данные о пациентах, у которых в последние пять лет регистрировались различные респираторные патогены. В базу попали и люди, у которых в первой половине 2020 года тест на COVID-19 показал положительный результат. Выяснилось, что пациенты, перенесшие ранее коронавирусную инфекцию, гораздо реже попадали в отделения интенсивной терапии во время последней пандемии. Среди больных, которым требовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, их тоже оказалось намного меньше. Также у пациентов, чей иммунитет уже "знал", что такое коронавирус, выявилось гораздо меньше летальных случаев.

Фото: AP/Taimy Alvarez

Исследователи сделали вывод, что перекрестный иммунитет действительно работает в случае с COVID-19. Организм человека, переболевшего коронавирусной инфекцией даже другого типа, может вырабатывать антитела, которые пусть и не блокируют полностью SARS-CoV-2, но позволяют перенести болезнь с гораздо меньшими последствиями.

Джозеф Мизгерд, доктор медицинских наук, профессор медицины, микробиологии и биохимии Медицинской школы Бостонского университета, говорит: "Люди обычно заражаются коронавирусами, которые отличаются от SARS-CoV-2, и результаты этого исследования могут помочь выявить пациентов с более низким и большим риском развития осложнений после заражения. Мы надеемся, что это исследование даст старт изучению перекрестных иммунных ответов, которые полностью не предотвращают заражение SARS-CoV-2, но при этом ограничивают ущерб от COVID-19".

Осторожный вывод, который можно сделать из результатов исследования, таков: если вы в последние пять лет переносили вирусную простуду или пневмонию, то ваш иммунитет вполне может быть готов к отражению атаки COVID-19. И если не справится с ней полностью, то хотя бы позволит вам перенести ее гораздо легче. Хотя…

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Гринько Николай

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