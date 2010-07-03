На Камчатке на берег выбросило тысячи морских животных. Что известно о произошедшем?

В прошедшие выходные соцсети наводнили записи жителей Камчатки, обнаруживших на Халактырском пляже свидетельства экологической катастрофы. Схожую ситуацию наблюдают и жители острова Парамушир на Курильских островах. На берегу было обнаружено огромное количество выброшенной из моря фауны: мертвые моллюски, медузы, рыбы, морские ежи, осьминоги почти полностью покрывали берег. Обитающие здесь же морские котики демонстрировали странное поведение: животные не входили в воду, оставались на берегу, была даже обнаружена одна погибшая самка. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.





Местные серфингисты тоже чувствовали себя странно: у них наблюдались температура, рвота, судороги, сильный кашель, сухость кожи, раздражение слизистых оболочек. Серферы отмечали у себя эти симптомы уже три недели, но полагали, что всему виной пищевое отравление. В постах они указывали на изменившийся вкус океанской воды: она стала горьковатой и мутной.

В сети заговорили об экологической катастрофе, новость распространялась все дальше, и на остров были отправлены специалисты, взявшие пробы океанской воды. Проведенный анализ показал четырехкратное превышение количества нефтепродуктов и двойную дозу фенолов. Министерство природы Камчатского края опубликовало официальное заявление: "Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый".

Утром инспекторы природного парка "Налычево" осмотрели прибрежную зону — ничего аномального не зафиксировано", однако позже признало чрезвычайную экологическую ситуацию.



Губернатор региона Владимир Солодов объявил, что рассматривает в качестве возможной причины экологической катастрофы разлив токсичных веществ, однако не исключает варианты природных явлений или сейсмической активности.



Судя по всему, токсичные вещества разлились на глубине, в придонном слое, именно поэтому поначалу последствий видно не было. Морские обитатели гибли на глубине и не поднимались на поверхность, однако прошедший шторм вынес их на берег. Пробы воды и песка с пляжа отправлены в Москву, окончательные результаты исследований обещают опубликовать в течение нескольких дней.



Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Симптомы, наблюдавшиеся у туристов, очень напоминают признаки отравления нефтепродуктами и фенолами. И кашель, и раздражение слизистых, и тошнота – все это медики относят к последствиям воздействия на организм нефтепродуктов. Среди симптомов тяжелого отравления фенолами фигурируют даже ожоги, отек легких и анорексия, но, к счастью, ни у кого из пострадавших ничего похожего не наблюдается.

Для того чтобы говорить о предполагаемых причинах катастрофы, нужно точно знать, какие именно вещества попали в воду, а для этого необходимо дождаться результатов тестов. Пока же абсолютно ничего не понятно. Это мог быть сброс с какого-нибудь промышленного предприятия, но ни одного крупного завода или чего-нибудь похожего здесь нет.

В нескольких десятках километров есть полигон захоронения сельскохозяйственных и промышленных отходов, но он законсервирован еще 20 лет назад. Кто-то предполагает утечку нефти с одного из коммерческих танкеров, но такие утечки покрывают поверхностный слой, а не опускаются на дно. Есть даже версии о последствиях военных учений, проводившихся в этом районе, но Минобороны заявило, что учений здесь не было вот уже три месяца.

И госструктуры, и природоохранные организации обещают пристально следить за ситуацией и публиковать всю появляющуюся информацию в открытом доступе. Так что вскоре мы, вероятно, узнаем и о причинах катастрофы, и о ее виновниках. Хотя…