Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:05

На Камчатке на берег выбросило тысячи морских животных. Что известно о произошедшем?

происшествия регионы

В прошедшие выходные соцсети наводнили записи жителей Камчатки, обнаруживших на Халактырском пляже свидетельства экологической катастрофы. Схожую ситуацию наблюдают и жители острова Парамушир на Курильских островах. На берегу было обнаружено огромное количество выброшенной из моря фауны: мертвые моллюски, медузы, рыбы, морские ежи, осьминоги почти полностью покрывали берег. Обитающие здесь же морские котики демонстрировали странное поведение: животные не входили в воду, оставались на берегу, была даже обнаружена одна погибшая самка. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Местные серфингисты тоже чувствовали себя странно: у них наблюдались температура, рвота, судороги, сильный кашель, сухость кожи, раздражение слизистых оболочек. Серферы отмечали у себя эти симптомы уже три недели, но полагали, что всему виной пищевое отравление. В постах они указывали на изменившийся вкус океанской воды: она стала горьковатой и мутной.

В сети заговорили об экологической катастрофе, новость распространялась все дальше, и на остров были отправлены специалисты, взявшие пробы океанской воды. Проведенный анализ показал четырехкратное превышение количества нефтепродуктов и двойную дозу фенолов. Министерство природы Камчатского края опубликовало официальное заявление: "Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый".

Утром инспекторы природного парка "Налычево" осмотрели прибрежную зону — ничего аномального не зафиксировано", однако позже признало чрезвычайную экологическую ситуацию.

Губернатор региона Владимир Солодов объявил, что рассматривает в качестве возможной причины экологической катастрофы разлив токсичных веществ, однако не исключает варианты природных явлений или сейсмической активности.

Судя по всему, токсичные вещества разлились на глубине, в придонном слое, именно поэтому поначалу последствий видно не было. Морские обитатели гибли на глубине и не поднимались на поверхность, однако прошедший шторм вынес их на берег. Пробы воды и песка с пляжа отправлены в Москву, окончательные результаты исследований обещают опубликовать в течение нескольких дней.

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Симптомы, наблюдавшиеся у туристов, очень напоминают признаки отравления нефтепродуктами и фенолами. И кашель, и раздражение слизистых, и тошнота – все это медики относят к последствиям воздействия на организм нефтепродуктов. Среди симптомов тяжелого отравления фенолами фигурируют даже ожоги, отек легких и анорексия, но, к счастью, ни у кого из пострадавших ничего похожего не наблюдается.

Для того чтобы говорить о предполагаемых причинах катастрофы, нужно точно знать, какие именно вещества попали в воду, а для этого необходимо дождаться результатов тестов. Пока же абсолютно ничего не понятно. Это мог быть сброс с какого-нибудь промышленного предприятия, но ни одного крупного завода или чего-нибудь похожего здесь нет.

В нескольких десятках километров есть полигон захоронения сельскохозяйственных и промышленных отходов, но он законсервирован еще 20 лет назад. Кто-то предполагает утечку нефти с одного из коммерческих танкеров, но такие утечки покрывают поверхностный слой, а не опускаются на дно. Есть даже версии о последствиях военных учений, проводившихся в этом районе, но Минобороны заявило, что учений здесь не было вот уже три месяца.

И госструктуры, и природоохранные организации обещают пристально следить за ситуацией и публиковать всю появляющуюся информацию в открытом доступе. Так что вскоре мы, вероятно, узнаем и о причинах катастрофы, и о ее виновниках. Хотя…

Читайте также

Гринько Николай

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать