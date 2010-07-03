К нашей планете приближается мини-Луна. Странный астероид прилетит уже в октябре

На вопрос: "Сколько у Земли естественных спутников?" – существует быстрый ответ: "Один. Это Луна". Удивительно, но это далеко не всегда так. Луна – наш постоянный естественный спутник, но иногда у планеты появляются так называемые временные луны, или квазиспутники. Совсем скоро один из них ненадолго заглянет в гости: с октября этого года по май следующего правильным ответом на вышеприведенный вопрос будет: "Два". Что такое мини-Луна и как долго она будет спутником нашей планеты – разбирался научный обозреватель Николай Гринько.



Космическое пространство наполнено самыми разными небесными телами: кометы, астероиды и прочие объекты периодически приближаются к Земле, но их скорости настолько велики, что притяжение нашей планеты не оказывает на них существенного влияния. Но иногда к нам подходят "тихоходные булыжники", которые могут на некоторое время задержаться.

Когда происходит такое событие, образуется система из трех тел – Земля, Луна и астероид. По законам небесной механики такая система очень неустойчива, и довольно скоро легкий объект либо упадет на один из массивных, либо (с гораздо большей вероятностью) будет выброшен из системы. Именно это и случается каждый раз: "заблудший" астероид некоторое время болтается в системе Земля – Луна, а затем уходит в космос.

За все время наблюдений было официально подтверждено существование двух таких квазиспутников: 2006 RH120 (прилетел в 2006 году и продержался на орбите год) и 2020 CD3 (он провел в околоземном пространстве два года – с 2018 по 2020). Но на самом деле таких временных лун может быть намного больше.



Все дело в том, что эти объекты очень некрупные и довольно темные, а значит, их практически никогда не видно не только невооруженным взглядом, но даже в телескоп. Поэтому квазиспутники обнаруживают случайно и, как правило, уже "на отлете" – в тот момент, когда объект уходит от Земли.



Предполагаемая траектория полета 2020 SO. Видео: wikimedia.org/Tony873004

Именно поэтому обнаружение новой временной луны "на подходе" стало для астрономов большим событием. Астероид, названный исследователями 2020 SO, приближается к нам и уже в октябре станет третьей задокументированной мини-Луной на орбите Земли. Опасности для нас объект не представляет, хотя размеры у него приличные – от 6 до 14 метров. Но, как и все временные луны, относительно Земли он движется очень медленно. Минимальное расстояние, на которое 2020 SO подойдет к планете, составит 50 000 километров. Это произойдет 1 декабря 2020 года. Именно в этот момент астрономы надеются изучить временную луну как можно подробнее.

Между тем 2020 SO на самом деле может оказаться космическим мусором. Некоторые исследователи считают, что это может быть отлетевшая ступень американской ракеты "Атлас-Центавр", запущенной в 1966 году. Она должна была отправить на Луну беспилотный аппарат, но полет тогда закончился аварией. Размеры примерно совпадают: ступень ракеты насчитывала в длину 12,68 метра.

Кстати, если постараться быть максимально точным при подсчете спутников Земли, то было бы неплохо учесть еще один. У нашей планеты есть так называемый троянский спутник – малый астероид 2010 TK7. Несмотря на наличие в классификации слова "малый", этот объект представляет собой 300-метровую скалу, летящую вокруг Солнца впереди Земли по очень похожей орбите, но не приближающийся к нам ближе чем на 20 миллионов километров.

Так что если вас спросят: "Сколько у Земли естественных спутников?" – то вы смело можете отвечать: "Пока два, совсем скоро будет три". Вас тут же сочтут человеком большого ума и широкого кругозора. Хотя…

