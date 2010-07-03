Ученые предложили строить марсианские базы из хитина

Похоже, что прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического события: на наших глазах разворачивается новый виток космической гонки. Она во многом напоминает борьбу за первенство в космосе, которая происходила в 1960–80-х годах между СССР и США. Однако теперь и стран-участниц стало намного больше, и цели ставятся более амбициозные, и технологии используются гораздо более продвинутые. Одно из таких новшеств – использование белка насекомых для будущих колонизаторов Марса. Кому и для чего понадобятся жуки в космосе – в материале нашего научного обозревателя Николая Гринько.





Порядок освоения космических тел планируется следующий: сначала Луна, затем Марс, а потом что-нибудь еще (вероятно, спутник Юпитера Каллисто, мы об этом уже писали). Интересно, что ближайшей задачей – строительством лунной базы – общественное мнение увлечено гораздо меньше, чем отправкой экспедиции на Марс. Возможно, причина в том, что на Луне люди уже были, а на Марсе пока нет. Однако начать придется именно с нашего ближайшего спутника, чтобы отработать технологии, а уж потом строить колонию на Красной планете.

Кстати, о технологиях. Мало кто задумывается о том, что для всех этих космических приключений придется заново изобретать практически каждую деталь. Например, если вы помните, NASA недавно объявляло конкурс проектов "лунного туалета". Желающим предлагали придумать собственную систему утилизации отходов, способную работать и в невесомости, и в условиях низкой гравитации.

На самом деле задач перед разработчиками стоит гораздо больше. Даже проблема питания до сих пор не имеет окончательного решения! Чтобы продержаться вдалеке от Земли много месяцев, космонавтам придется не только везти с собой запасы еды, но и выращивать пищу непосредственно на месте. Понятно, что это будут богатые клетчаткой и витаминами растения (вероятнее всего, водоросли), но где брать белок?



Увезти на Марс даже одну корову или свинью, чтобы тратить на нее ресурсы систем жизнеобеспечения, выращивать для нее корм, а потом забить животное и съесть – затея, граничащая с безумием.



Но решение есть. Возможно, не всем это понравится, но большинство ученых считают, что колонистам придется питаться насекомыми. И это действительно хорошая идея: насекомые станут источником белка, а кроме того, смогут перерабатывать сельскохозяйственные и биологические отходы.



Какие конкретно насекомые полетят на Марс, пока не очень понятно, но поначалу считалось, что со всеми этими задачами лучше всего справится какой-нибудь вид червей. Однако теперь ученые полагают, что в космос нужно брать жуков. Их личиночная стадия отлично выполнит все перечисленные задачи, а взрослые насекомые станут источником хитина.

Вы спросите, для чего марсианским колонистам хитин? Для всего! Сингапурские инженеры, например, предлагают добавлять его в реголит – марсианский грунт, – чтобы использовать полученный композит для строительства, изготовления инструментов и многого другого. Смешав имитацию марсианского грунта с уксусной кислотой и хитином, ученые получили материал, который назвали биолитом.

Для начала они изготовили из него гаечный ключ, которым смогли затянуть гайку с достаточным усилием. Затем исследователи попробовали заклеить им дыру в трубе, и получившаяся заплата несколько недель выдерживала напор протекающей по трубе воды.



Инженеры выяснили, что биолитом можно скреплять пластик и металлы, а также строить из него жилища: с помощью 3D-принтера они смогли напечатать модель марсианского дома.



Согласно последним разработкам, будущим покорителям Марса не придется быть в одиночестве – с ними отправится целая экосистема. Растения станут источником микроэлементов и кислорода. Особый вид грибков, возможно, защитит экипаж от космической радиации. А насекомые будут поставлять строительный материал и белок.

Кстати, технологи утверждают, что отбивные из жуков очень питательны и почти так же вкусны, как из свинины или говядины. Было бы очень интересно попробовать. Хотя…

