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Наука

18 сентября, 00:14

Следующая остановка – Каллисто? В "Роскосмосе" задумались о базе на спутнике Юпитера

наука

Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что "Роскосмос" рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса. Блошенко пояснил, что на Каллисто есть водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра. Насколько реалистичны эти задумки – разбирался научный обозреватель Николай Гринько.

Каллисто. Фото: NASA

Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Огромный газовый гигант известен прежде всего своим Большим красным пятном – исполинским штормом, бушующим в атмосфере уже не первое столетие. У планеты целых 79 постоянных и временных спутников.

Самые крупные – Европа, Ио, Ганимед и Каллисто. Именно Каллисто давно интересует человечество в качестве форпоста для изучения газового гиганта, и тому есть сразу несколько причин.

Несмотря на то что Каллисто – спутник, его размеры впечатляют: он всего на 1% меньше Меркурия, самой близкой к Солнцу планеты. Но плотность его относительно невысока, а все потому, что Каллисто примерно в равной степени состоит из камня и льда.

Именно наличие замерзшей воды позволяет надеяться на успешную постройку здесь исследовательской базы. Вода нужна для систем жизнеобеспечения, из нее можно вырабатывать кислород для дыхания, а также водород, который может использоваться в качестве топлива.

У Каллисто есть собственная атмосфера – очень разреженная оболочка из углекислого газа, а это не очень частое явление для спутников (как вы помните, на Луне атмосферы нет). Магнитное поле у Каллисто слабенькое, но спутник неплохо защищен от космической радиации магнитосферой Юпитера. Солнечный ветер здесь тоже не самый мощный, и все это не позволяет потоку солнечных частиц "сдувать" газовую оболочку спутника в открытый космос.

Правда, по подсчетам ученых, если бы атмосфера Каллисто не пополнялась, она все равно улетучилась бы полностью всего за четыре дня. Это означает, что газы постоянно поступают с поверхности, и исследователи считают, что их источники – вулканическая деятельность и тающие ледники.

Мимо этого небесного тела пролетало несколько космических аппаратов (например, советские "Пионеры" и американские "Вояджеры"), и на основании полученных данных был сделан вывод: подо льдами Каллисто есть незамерзающий океан.

Разумеется, существуют и теории о существовании там жизни. Конечно, о рыбах и моллюсках речи не идет, максимум – микробы и бактерии.

Среди возможных мест для постройки земных баз Каллисто стоит на третьем месте, первыми в списке значатся Луна и Марс. Спутник Юпитера предлагается превратить в пересадочную станцию: здесь будут вырабатывать топливо и заправлять им корабли, отправляющиеся исследовать дальние районы Солнечной системы.

Правда, полет до Каллисто займет от 2 до 5 лет, но, возможно, через пару десятков лет человечество придумает, как уменьшить этот срок хотя бы до нескольких месяцев. Хотя…

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Гринько Николай

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