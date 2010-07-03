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Наука

15 сентября, 00:07

Ученые составили рейтинг животных, способных передавать COVID-19

наука

Биологи Калифорнийского университета в Дэвисе изучили 410 различных видов позвоночных, включая птиц, рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих, и составили список животных, склонных к передаче коронавируса. Подробнее – в колонке научного обозревателя Николая Гринько.

Всемирная организация здравоохранения отмечает продолжающийся рост пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Согласно отчетам ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 вирус обнаружен у 29 миллионов человек, из них 9 миллионов случаев – с летальным исходом. Самая серьезная ситуация наблюдается в США – 6,7 миллиона заболевших, Индии – 4,8 миллиона и Бразилии – 4,3 миллиона.

В России, по официальным данным, зарегистрировано около миллиона больных. Страны вновь усиливают меры противодействия, вводят карантин, напоминают о необходимости социального дистанцирования и ношения защитных масок. Во множестве лабораторий всего мира продолжаются поиск лекарств и тестирование вакцин.

Ученые продолжают изучать воздействие коронавируса на организм человека, а также возможные способы передачи заболевания. Поскольку появление вируса связывают с оптовым рынком морепродуктов в китайском городе Ухань, где продавались морские млекопитающие, летучие мыши, куры, кролики и змеи, ученые исследуют и различные виды животных. Всего исследование затронуло более 400 видов.

Ожидаемо верхние строчки в рейтинге млекопитающих, болеющих COVID-19, занимают наиболее близкие к человеку виды – приматы.

Вирус с очень высокой степенью вероятности способен поражать организмы шимпанзе, горилл и бонобо, поскольку их аминокислоты идентичны человеческим.

Также высок риск заражения у белохвостых оленей, гигантских муравьедов и некоторых китообразных, например дельфинов афалина.

В середине списка обозначены уссурийские тигры, овцы и коровы – у них средняя вероятность заражения. В строке с низкой вероятностью заболеть (и, соответственно, передать болезнь) – свиньи, лошади и африканские слоны. И наконец в графе "очень низкий риск" – морские котики, домашние мыши и аллигаторы.

Правда, группа канадских ветеринаров из Университета провинции Манитоба под руководством вирусолога Брэда Пикеринга опубликовала препринт (неотрецензированную статью), в котором предположила, что свиней в этой таблице необходимо переместить гораздо выше – как минимум в зону среднего риска. Дело в том, что эти исследователи изучали отдельные клетки легких свиней и выяснили, что вирус SARS-CoV-2 все-таки способен проникать в них с высокой долей вероятности.

Чтобы убедиться в этом, ветеринары взяли двадцать свиней с одной из местных ферм и предприняли попытку заразить их вирусом (как бы странно это ни выглядело для ветеринаров). После двухнедельного наблюдения было выяснено, что около трети животных заразились коронавирусом, а их иммунные системы начали вырабатывать антитела. Возможно, это связано с тем, что ученые проводили опыты с гораздо более высокой концентрацией вируса, а в качестве подопытных использовали фермерских свиней, а не специально выращенных лабораторных животных.

Поскольку животные тоже болеют коронавирусной инфекцией, во многих зоопарках мира вводят дополнительные меры защиты как для питомцев, так и для людей. Причем если раньше главное внимание было уделено посетителям (маски, дистанцирование, дезинфекция рук и так далее), то теперь такие же строгие меры вводятся и в отношении персонала, контактирующего с животными.

Многие из них вообще закрыты, чего по понятным причинам нельзя сделать с фермами и животноводческими комплексами. К счастью, передача COVID-19 через отбивные технически неосуществима, поскольку температурная обработка уничтожает вирус. Надевать на каждую свинку медицинскую маску никто пока не собирается. Хотя…

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Гринько Николай

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