Зумеры спасают планету? Старшее поколение не верит в изменение климата

Агентство Morning Consult пришло к выводу о том, что поколение Z озабочено климатической угрозой намного больше, чем их предшественники. Зумеры осознают степень опасности и планируют предпринимать активные действия для изменения сложившейся ситуации. Почему молодежь относится к экологическим проблемам гораздо серьезнее, чем старшее поколение, – разбирался научный обозреватель Николай Гринько.



Выступление юной шведской экоактивистки Греты Тунберг на саммите ООН по вопросам изменения климата сделало ее известной на весь мир и вызвало в обществе самые противоположные реакции. Кто-то однозначно поддерживает ее и бьет тревогу, призывая немедленно спасать мир от экологической катастрофы. А кто-то, наоборот, считает такую позицию популистской и полагает, что человечество вообще не способно повлиять на изменение климата целой планеты.

Аналитическая компания Morning Consult решила выяснить, с чем связано подобное разделение мнений. И пришла к неожиданному выводу: в подавляющем большинстве случаев мнения разделились… по возрастному признаку. Оказалось, что молодые люди считают глобальное потепление катастрофой, с которой можно и нужно бороться, а представители старших поколений либо вообще не верят в изменение климата, либо думают, что все само как-нибудь образуется.

Люди, рожденные после 1994 года (их еще называют поколением Z, или зумерами), воспринимают климатические изменения как реальную угрозу человечеству. При этом 49% из них полагают, что люди не способны полностью остановить потепление, но скоординированными действиями смогут хотя бы замедлить повышение средней температуры на Земле. А 26% уверены, что нам по силам полностью предотвратить этот процесс.

Лишь 8% зумеров считают, что состояние планетарного климата вообще неподконтрольно человечеству. Позицию "страусов", уверенных в том, что все публикации о глобальном потеплении являются мистификацией, разделяют лишь 2% представителей поколения Z. В целом 73% зумеров очень или в достаточной степени обеспокоены глобальным потеплением.

Примечательно, что зумеры не просто декларируют возможность влияния на климат, но и собираются совершать реальные действия: многие из них планируют строить карьеру в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии. Причем желающих развивать солнечную или ветряную энергетику в несколько раз больше, чем тех, кто хочет работать в нефтяных компаниях.

При этом примерно треть опрошенных заявила, что изменение климата – это естественный природный процесс и мы не только не сможем его замедлить, но и не являемся его причиной. Четверть респондентов, напротив, обвиняют человечество и технический прогресс в загрязнении атмосферы, воды и почвы и указывают на техногенные причины глобальных изменений.



Конечно, нет никакой гарантии, что меры, с помощью которых человечество собирается замедлить потепление, окажутся в достаточной степени эффективными. Но по крайней мере люди, в чьих руках окажется Земля через пару десятков лет, не будут закрывать глаза на глобальное изменение климата и экологические проблемы.



Стремление сохранить планету чистой, снизить количество углеродных выбросов, перестать загрязнять почву и водоемы будет для них естественным, само собой разумеющимся. И даже если их усилия не остановят таяние ледников и повышение уровня Мирового океана, по крайней мере природа станет чище. Зумеры спасут мир. Хотя…

