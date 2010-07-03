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Наука

07 сентября, 00:01

Атомная батарейка: разработан прототип, способный держать зарядку тысячи лет

наука

Американский стартап Nano Diamond Battery (NDB) представил прототип атомной батареи, которая способна проработать десятки тысяч лет. Тестирование прототипа уже завершено, его работоспособность подтверждена, и стартап обещает вывести на рынок готовый продукт уже в конце 2020 года. Сможет она продержаться без подзарядки десятки тысяч лет – разбирался научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/Daviles

Представьте, что вы купили себе смартфон. У него нет разъема для подзарядки, но гаджет все равно исправно работает – день за днем, месяц за месяцем, не требуя подключения к розетке. Спустя несколько лет смартфон сломался, и вы купили новый. Но прежде чем избавиться от старого, вы вынули из него батарейку, вставили ее в новый, и он проработал еще несколько лет.

Вы еще много раз меняли гаджеты, каждый раз используя в них одну и ту же батарейку – ту самую, первую. Затем вы завещали ее сыну. А он – вашему внуку. Потом она перешла к правнуку, к праправнуку и так далее. И все это время продолжала вырабатывать энергию – приблизительно 28 000 лет…

Понимаем, что звучит это слишком смело даже для научной фантастики, и тем не менее есть реальные шансы, что подобная батарейка поступит в продажу в самое ближайшее время.

Итак, что же такое – "тысячелетняя атомная батарея"? Начнем с того, что ее корпус сделан из необычного материала – синтетических наноалмазов. Внутрь корпуса помещен радиоактивный сердечник, изготовленный из переработанных ядерных отходов, – углерода-14. Этот изотоп применяется в ядерной медицине, с его помощью диагностируют заболевания желудочно-кишечного тракта. Ядерные реакторы, использующие воду в активной зоне, также являются источником углерода-14.

Дальше процитируем пресс-релиз: "Радиоизотопы выделяют большое количество тепла. Благодаря неупругому рассеянию, возникающему из-за присутствия монокристаллического алмаза, конструкция предотвращает самопоглощение тепла радиоизотопом и обеспечивает быстрое преобразование в электроэнергию".

Фото: Nano Diamond Battery

Тесты, проведенные в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, подтвердили, что атомная батарейка безопасна для человека и окружающей среды: радиационный фон вокруг нее остается в норме. А алмазная оболочка выполняет дополнительную функцию – защищает устройство от возможных повреждений. Все существующие сегодня конкурентные модели таких батарей обладают КПД не выше 15%, а КПД алмазной Nano Diamond Battery составляет внушительные 40%.

Компания обещает наладить выпуск вечных батареек во всех привычных формфакторах: пальчиковые АА и ААА, таблетки CR2032 и так далее. По их заверениям, энергоэффективность атомных батареек настолько высока, что их можно ставить в пару с литиевыми аккумуляторами – и Nano Diamond Battery будет не только питать устройство, но еще и подзаряжать аккумулятор. По заявлениям представителей стартапа, с двумя компаниями уже заключены предварительные контракты на поставку атомных батарей, правда, названия этих компаний пока держатся в тайне.

Если предположить, что все действительно обстоит именно так, как нам обещают, то на горизонте маячит событие невероятного, глобального масштаба: полный переворот всей энергетики человечества.

В самом деле: абсолютно все конечные устройства, потребляющие электричество, – смартфоны, компьютеры, кардиостимуляторы, телевизоры, стиральные машины, автомобили, станки, космические корабли (и что еще можно придумать) – перестанут нуждаться во внешнем питании на ближайшие 28 тысяч лет.

Электростанции станут никому не нужны, линии электропередачи будут заброшены, все розетки демонтированы, а в каждой лампочке появится собственный источник электричества, которого хватит примерно на тысячу человеческих поколений... Вам не кажется, что заявление NDB звучит как минимум несколько самонадеянно? Хотя…

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Гринько Николай

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