Атомная батарейка: разработан прототип, способный держать зарядку тысячи лет

Американский стартап Nano Diamond Battery (NDB) представил прототип атомной батареи, которая способна проработать десятки тысяч лет. Тестирование прототипа уже завершено, его работоспособность подтверждена, и стартап обещает вывести на рынок готовый продукт уже в конце 2020 года. Сможет она продержаться без подзарядки десятки тысяч лет – разбирался научный обозреватель Николай Гринько.





Представьте, что вы купили себе смартфон. У него нет разъема для подзарядки, но гаджет все равно исправно работает – день за днем, месяц за месяцем, не требуя подключения к розетке. Спустя несколько лет смартфон сломался, и вы купили новый. Но прежде чем избавиться от старого, вы вынули из него батарейку, вставили ее в новый, и он проработал еще несколько лет.

Вы еще много раз меняли гаджеты, каждый раз используя в них одну и ту же батарейку – ту самую, первую. Затем вы завещали ее сыну. А он – вашему внуку. Потом она перешла к правнуку, к праправнуку и так далее. И все это время продолжала вырабатывать энергию – приблизительно 28 000 лет…



Понимаем, что звучит это слишком смело даже для научной фантастики, и тем не менее есть реальные шансы, что подобная батарейка поступит в продажу в самое ближайшее время.



Итак, что же такое – "тысячелетняя атомная батарея"? Начнем с того, что ее корпус сделан из необычного материала – синтетических наноалмазов. Внутрь корпуса помещен радиоактивный сердечник, изготовленный из переработанных ядерных отходов, – углерода-14. Этот изотоп применяется в ядерной медицине, с его помощью диагностируют заболевания желудочно-кишечного тракта. Ядерные реакторы, использующие воду в активной зоне, также являются источником углерода-14.

Дальше процитируем пресс-релиз: "Радиоизотопы выделяют большое количество тепла. Благодаря неупругому рассеянию, возникающему из-за присутствия монокристаллического алмаза, конструкция предотвращает самопоглощение тепла радиоизотопом и обеспечивает быстрое преобразование в электроэнергию".



Фото: Nano Diamond Battery

Тесты, проведенные в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Кавендишской лаборатории Кембриджского университета, подтвердили, что атомная батарейка безопасна для человека и окружающей среды: радиационный фон вокруг нее остается в норме. А алмазная оболочка выполняет дополнительную функцию – защищает устройство от возможных повреждений. Все существующие сегодня конкурентные модели таких батарей обладают КПД не выше 15%, а КПД алмазной Nano Diamond Battery составляет внушительные 40%.

Компания обещает наладить выпуск вечных батареек во всех привычных формфакторах: пальчиковые АА и ААА, таблетки CR2032 и так далее. По их заверениям, энергоэффективность атомных батареек настолько высока, что их можно ставить в пару с литиевыми аккумуляторами – и Nano Diamond Battery будет не только питать устройство, но еще и подзаряжать аккумулятор. По заявлениям представителей стартапа, с двумя компаниями уже заключены предварительные контракты на поставку атомных батарей, правда, названия этих компаний пока держатся в тайне.



Если предположить, что все действительно обстоит именно так, как нам обещают, то на горизонте маячит событие невероятного, глобального масштаба: полный переворот всей энергетики человечества.



В самом деле: абсолютно все конечные устройства, потребляющие электричество, – смартфоны, компьютеры, кардиостимуляторы, телевизоры, стиральные машины, автомобили, станки, космические корабли (и что еще можно придумать) – перестанут нуждаться во внешнем питании на ближайшие 28 тысяч лет.

Электростанции станут никому не нужны, линии электропередачи будут заброшены, все розетки демонтированы, а в каждой лампочке появится собственный источник электричества, которого хватит примерно на тысячу человеческих поколений... Вам не кажется, что заявление NDB звучит как минимум несколько самонадеянно? Хотя…