Нежилая "высотка": стоит ли опасаться подлетающего к Земле астероида?

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своем официальном сайте сообщение о том, что 1 сентября 2020 года вблизи Земли пролетит астероид 2011 ES4. Размер этого небесного тела (по предварительным оценкам) составляет от 22 до 49 метров. Подробности – в колонке научного обозревателя Николая Гринько.





Фото: depositphotos/р digitalstorm



Ближе всего к нашей планете астероид окажется 1 сентября, пройдя мимо на расстоянии 120 тысяч километров. Это приблизительно в три раза меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Скорость пролета должна составить 8,16 километра в секунду.

Астероид этот довольно крупный – новостные агентства сравнивают его размер с высотным зданием. Он входит в группу "Аполлонов" – небесных тел, чьи орбиты проходят за пределами орбиты Земли, но иногда пересекают ее с внешней стороны. Это самый многочисленный тип околоземных астероидов.

Об их количестве можно судить, например, по номеру, присвоенному данному объекту: 2011 ES4. Первые четыре цифры – это год, в котором был открыт астероид, – 2011. Буква E означает период года, в который это произошло, – первая половина марта. А сочетание S4 показывает, каким по счету был обнаружен астероид, – 93.



Поясняем: нумеруют их буквами латинского алфавита, а когда этих букв не хватает, алфавит начинают заново, приписав к букве цифру. То есть за первые две недели марта 2011 года было обнаружено как минимум 93 не открытых ранее "небесных камней".



Сразу хотим успокоить читателей: астероид 2011 ES4 не включен в список потенциально опасных. Его путь пересекает орбиту Земли, но в момент пересечения планета будет находиться в 120 тысячах километров от этого места. Существует множество небесных тел, приближающихся к нам намного ближе. Например, 16 августа 2020 года мимо нас пролетел астероид 2020 QG, расстояние до него в этот момент было чуть меньше 3 тысяч километров. Правда, он был гораздо меньше – от 3 до 6 метров в диаметре.

Любителей астрономии также ждет разочарование: яркого зрелища не будет. Увидеть 2011 ES4 большинству жителей Земли не удастся. Дело в том, что за несколько часов до точки максимального сближения с Землей астероид окажется для земных наблюдателей слишком близко к Солнцу и яркий свет звезды не позволит его разглядеть.

Вообще астероиды из группы Аполлона регулярно пересекают нашу орбиту, но в подавляющем большинстве случаев это происходит в момент, когда Земля находится в другой ее точке.



Как говорят ученые, "те из них, что теоретически могли упасть на Землю, уже давно упали".



Тем не менее в 1998 году была запущена программа LINEAR, главная задача которой – поиск околоземных астероидов. Для каждого открытого объекта сразу же рассчитывается траектория его движения и составляются долгосрочные прогнозы. Исходя из этих данных ученым известно, что 2011 ES4 в следующий раз вернется к Земле в сентябре 2055 года, но и тогда не будет представлять опасности: к тому моменту точка его сближения с нами отодвинется более чем на 100 миллионов километров.

Кстати, ровно 10 лет назад, в 2010 году, рядом с Землей прошел астероид 2010 AL30 (как видите, для его нумерации пришлось повторить латинский алфавит аж тридцать раз), и он был очень похож на нынешний: размер – около 30 метров, расстояние – 120 тысяч километров. Тогда он был даже внесен в список потенциально опасных, но ничего страшного не произошло. Не произойдет и в этот раз. Хотя…