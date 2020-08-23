Блестящая пара: могло ли Солнце потерять звезду-близнеца?

Американские астрофизики выдвинули любопытную гипотезу, согласно которой у Солнца могла быть звезда-близнец. По мнению исследователей, именно наличие второй солнцеподобной звезды могло влиять на формирование солнечной системы, в частности способствовать появлению жизни на Земле. Насколько правдоподобна эта версия и как она связана с открытием таинственной "планеты Х" – в колонке обозревателя Николая Гринько.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На вопрос: что входит в Солнечную систему? – большинство из нас ответит: "Солнце и планеты. Кажется, восемь штук". Если дать человеку немного подумать, то к этим объектам он добавит еще и спутники планет – вращающуюся вокруг Земли Луну, спутники Марса Фобос и Деймос и так далее.

На самом деле в Солнечной системе гораздо больше объектов. Между орбитами Марса и Юпитера расположен Пояс астероидов – пространство, заполненное миллионами булыжников самых разных размеров и форм, которые называют малыми космическими телами. За орбитой Нептуна расположена огромная область транснептуновых объектов, самый известный из которых – Плутон, недавно "разжалованный" из пантеона планет. Даже кометы, периодически наведывающиеся к нам, тоже входят в Солнечную систему, поскольку вращаются вокруг нашей звезды, хоть и по сильно вытянутым орбитам. И даже это еще не все: системе принадлежат планетные квазиспутники и "троянцы", околоземные астероиды, "кентавры", "дамоклоиды", метеороиды и даже космическая пыль тоже наша. А где-то там, совсем далеко, по предположениям ученых расположено облако Оорта, окружающее систему гигантским пузырем из космического мусора.

И все вместе эти миллионы триллионов тонн минералов, газа и пыли составляют нашу Солнечную систему. Какие-то из объектов образовались одновременно с Солнцем, а какие-то просто пролетали мимо и были захвачены его притяжением. Но вот что интересно: исследователи довольно давно подсчитали, что массы нашего светила едва хватает, чтобы удерживать все это вокруг себя, но вот для захвата проходящих мимо космических тел ее явно недостаточно. А ведь существует теория, что у нас в системе есть еще и загадочная "планета X", которую Солнце когда-то "выкрало" из чужой системы, и теперь она болтается где-то на дальних подступах, периодически приближаясь и снова отдаляясь. Но ведь гравитации нашей звезды не хватает на такие "подвиги"!

Гарвардский астрофизик Абрахам Леб опубликовал статью, в которой выдвинул смелую гипотезу: когда-то в нашей системе было два Солнца. Наша звезда, а также большинство окружающих ее объектов, образовались приблизительно 4,5 миллиарда лет тому назад внутри пылегазового облака. Внутри него формировались и другие звезды. По мнению астрофизика, тогда рядом с Солнцем могла образоваться еще звезда, которая некоторое время присутствовала в зарождающейся системе. Именно на этом этапе пара звезд могла захватывать проходящие мимо объекты, поскольку их суммарная масса оказывала на окружающий космос гораздо большее гравитационное воздействие. Но затем вторую звезду "вынесло" из системы. И дальнейший процесс протекал уже без нее.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Такая схема вовсе не оригинальна: известно, что большинство звезд образуются в двойных и даже тройных звездных системах. Если допустить, что изначально Солнца было два, то это довольно хорошо объясняет и наличие "странствующей планеты", и большое количество комет, и карликовых планет с аномальными орбитами. Правда, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию двойного Солнца, нужно для начала убедиться в наличии (или отсутствии) той самой "планеты X": астрофизические расчеты показывают, что она может существовать, но десятилетия наблюдений за звездным небом ничего не дали. Полное отсутствия каких-либо следов таинственной планеты даже позволило ученым предположить, что это и не планета вовсе, а миниатюрная черная дыра размером с яблоко.

Ученые возлагают большие надежды на телескоп LSST, который сейчас строится на одной из горных вершин в Чили. Он сможет наблюдать сразу за большим участком неба, выдавая снимки очень высокого разрешения – возможно, именно на этих изображениях астрономы и смогут разглядеть девятую планету Солнечной системы. Хотя…