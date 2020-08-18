На месте замри: как пандемия облегчила жизнь сейсмологам

Пандемия коронавирусной инфекции и вынужденный режим самоизоляции, несомненно, нанесли человечеству огромный вред. Бизнес ощутил крупные потери, экономика с трудом встает на прежние рельсы, сократились транспортные перевозки, даже прогнозы погоды существенно снизили точность. Однако существуют направления, которым эти месяцы явно пошли на пользу. И речь даже не об экологии, для которой уменьшение количества выбросов стало настоящим благом. Как ни странно, снижению активности человечества радуются… сейсмологи. С чем это связано – разбирался обозреватель Николай Гринько.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Люди не только производят углекислый газ, вырабатывают тонны пластика и вырубают леса. Но, помимо этого, есть и другой, более экзотический способ воздействия на природу – вибрации. Работающие машины и механизмы, заводы и транспорт, строительство и даже перемещение больших групп людей постоянно генерируют сейсмические волны.

Пусть они очень слабы и не оказывают на планету катастрофического воздействия, но они все равно есть. Причем интенсивность этих волн периодическая: вибрации достигают максимума днем, а минимума – ночью, активизируясь в рабочие дни и слегка затихая в субботу и воскресенье. Этот шум, конечно, не заставляет перемещаться материковые плиты, но зато довольно сильно мешает работе сейсмографов – инструментов, регистрирующих колебания земной коры.

Период затишья антропогенного сейсмического шума (именно так он официально называется) начался в начале 2020 года и продолжается до сих пор. Минимальный уровень был достигнут с марта по май: уровень сейсмошума снизился на 50%. Ученые говорят, что это было самое продолжительное и наиболее заметное сокращение за всю историю человечества. По мере того как пандемия охватывала земной шар, области "затишья" передвигались вместе с ней: сначала Китай, затем Европа, а потом и остальной мир.

В результате приборы стали идентифицировать более мелкие землетрясения, для фиксации которых раньше приходилось применять сложнейшую компьютерную обработку. Например, приближающееся землетрясение магнитудой 5,0 в Мексике, произошедшее 7 апреля недалеко от города Петатлан, было зафиксировано гораздо раньше, чем это обычно происходит, что позволило заранее предупредить жителей и спасательные службы.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сейсмологические инструменты регистрируют не только землетрясения – они способны фиксировать гул океанских волн, шум рек и подземных течений, а также вибрации транспортных магистралей, строек и даже парадов или футбольных матчей. Но отличить одно от другого довольно сложно, и до пандемии исследователи даже не предполагали, насколько силен человеческий фактор в процессе "сотрясания Земли". Лишь после снижения антропогенных вибраций стало ясно, насколько они забивают датчики и как далеко распространяются. Например, выяснилось, что технологические вибрации от городов Новой Зеландии регистрируются на глубине до 400 метров.

Сегодня сейсмологи активно собирают "чистые" данные, лишенные большей части паразитных шумов. Стало легче регистрировать геологические подвижки или, например, серии толчков, предшествующих извержениям вулканов. Это позволяет, во-первых, собрать больше данных для дальнейшего изучения, а во-вторых, приготовиться к возвращению антропогенного сейсмошума: когда деятельность человечества возродится в полном объеме, приборам будет удобнее вычитать его из полученных данных, поскольку его параметры вычислены и зафиксированы.



Пожалуй, работники сейсмологических служб, как никто другой, в последние месяцы оценили смысл поговорки "Нет худа без добра". Правда, они все равно надеются, что следующий период снижения антропологического шума произойдет еще очень не скоро. Хотя…

