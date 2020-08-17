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Наука

17 августа, 09:00

Тушите свет! Германия пойдет на радикальные меры ради спасения насекомых

наука экология

Министерство охраны природы Германии разработало законопроект, согласно которому в стране будет запрещено использовать прожекторы и другие мощные источники света. Конечно, не все, а лишь те, что особенно сильно увеличивают световое загрязнение: 10 месяцев в году (с февраля по ноябрь) под запретом будет яркое освещение строительных объектов, зданий, мостов, телевышек и так далее. Дело в том, что на свет мощных прожекторов слетаются насекомые, что приводит к их массовой гибели. Оправданна ли такая забота об экологии – разбирался обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/enolabrain

Несколько лет назад немецкие энтомологи впервые применили термин "феномен лобового стекла". По их наблюдениям, стекла автомобилей в последние годы стали намного чище: во время летних поездок на них остается гораздо меньше следов от разбившихся насекомых. И если для водителей это хорошая новость, то для энтомологов – совсем нет, поскольку ситуация свидетельствует о серьезном сокращении популяции насекомых в природе. Изучив данные по всей стране, исследователи установили, что за последние 27 лет общая биомасса насекомых в Германии уменьшилась на 67%.

Тенденция эта общемировая. По подсчетам экологов, биомасса насекомых Земли ежегодно уменьшается на 2,5%, бесследно исчезает множество видов. Поначалу считалось, что все это часть исторического процесса, названного шестым массовым вымиранием, в котором мы с вами сейчас и живем. Этот период начался примерно 12 тысяч лет назад и продолжается до сих пор.

Как понятно из названия, биосфера Земли знала еще как минимум пять таких вымираний, за которыми следовали периоды возрождения; то есть волноваться вроде бы причин нет. Однако выяснилось, что сейчас насекомые исчезают гораздо быстрее, чем представители других видов животных. Скажем, пуэрто-риканские тропические леса за последнюю треть века потеряли около 98% насекомых, а это никак не вписывается в предполагаемые графики шестого вымирания – процесс слишком стремительный.

Каким бы странным это ни казалось, но насекомые невероятно важны для экосистемы нашей планеты. Они служат пищей огромному количеству живых существ – пресмыкающимся, земноводным, птицам, рыбам, даже многим видам млекопитающих. Не будет еды – вымрут и они, причем гораздо быстрее, чем предусмотрено историческими процессами. Пострадают даже травоядные, поскольку насекомые опыляют их корм – растения: без опыления не выживут травы, исчезнут деревья и плоды... В конце этой цепочки находится человек: мы производим себе пищу при помощи сельского хозяйства и животноводства, а эти отрасли, как становится понятно, напрямую зависят от количества насекомых в мире.

По той же причине экологи бьют тревогу, наблюдая вымирание пчел: дело тут вовсе не в том, что мы можем остаться без меда, а в исчезновении естественных опылителей сельскохозяйственных культур. Есть даже проекты постройки миллионов миниатюрных дронов, способных опылять цветы, но пока эти разработки очень далеки от реального воплощения.

На самом деле мы до сих пор не можем понять, в чем главная причина стремительного вымирания насекомых. Среди них называют и световое загрязнение, и применение пестицидов, и глобальное потепление, и даже океанское течение Гольфстрим. Поэтому ученые на всякий случай призывают делать все и сразу: приглушать освещение городов, снижать количество химических удобрений, бороться с парниковыми выбросами. Вот разве что с Гольфстримом мы пока ничего сделать не можем. Хотя…

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Гринько Николай

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