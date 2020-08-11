Аж до мурашек: ученые нашли неожиданную связь между гусиной кожей и ростом волос

Ученые из Гарвардского университета в США выяснили, что появление у людей мурашек на коже напрямую связано с ростом волос на теле. В ходе исследования они пытались выяснить, почему эта функция в организме не исчезла в ходе эволюции. Обозреватель Николай Гринько – о том, приблизит ли это исследование к разгадке феномена гусиной кожи.



Человеческое тело – механизм древний и очень интересный. В каких-то его функциях мы разобрались довольно хорошо, а какие-то по-прежнему вызывают у нас множество вопросов. Например, зачем нам ногти? Для чего нужны пальцы на ногах? Почему наша кожа иногда покрывается мурашками? Теории появляются, отметаются, возникают новые, но если с ногтями (которые нужны для увеличения жесткости кончиков пальцев) и пальцами ног (функция которых – обеспечить гибкость стопы для удержания равновесия) ученые более-менее разобрались, то с мурашками все не так просто.

Казалось бы, самый логичный ответ дал еще Чарльз Дарвин: мурашки – это рудиментарный механизм, доставшийся нам от далеких предков и когда-то служивший для сохранения тепла. При понижении температуры окружающей среды крохотные мышцы под кожей сокращались, шерсть от этого вставала дыбом, а тело, соответственно, меньше охлаждалось.



Вроде бы ученым понятно и появление мурашек от сильных эмоций, например удовольствия или страха. Здесь виноват прилив адреналина: млекопитающие и по сей день "вздыбливают" шерсть во время нападения или защиты, стараясь казаться больше и опаснее. Каждый, кто хоть раз видел драку котов, понимает, о чем идет речь. Но ведь человеку все это вообще не нужно, поскольку шерсти у него практически не осталось. Почему же "мурашковый механизм" не исчез в процессе эволюции?

Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что у мышц, приподнимающих каждый волосок, есть еще одна функция, которая до сих пор востребована нашим организмом, а потому и сохраняется миллионы лет. Оказалось, что ткани, из которых состоят эти мышцы, нужны для управления стволовыми клетками, отвечающими за регенерацию волос. Именно внутри каждой из этих мышц проходят симпатические нервы, соединяющиеся с волосяными фолликулами. По этим нервам приходят сигналы для активации стволовых клеток и запуска механизма роста новых волос.



Изучая кожу в очень высоком разрешении с помощью электронных микроскопов, ученые увидели, что симпатический нерв не просто связан с мышцами, он плотно обвивает стволовые клетки волосяного фолликула. Проведя серию исследований, биологи выяснили, что мурашки – это двухкомпонентная система ответа на холод. Если температура окружающей среды понижается внезапно и кратковременно, то включается "режим быстрого реагирования" – подъем каждого волоска. Но если воздействие холода происходит длительно и регулярно, то задействуется основная система: стволовые клетки начинают активно делиться, выращивая новую шерсть для постоянного сбережения тепла.

Казалось бы, вот оно, верное объяснение феномена мурашек. Коллектив исследователей разместил отчет о своей работе в журнале Гарвардского университета, и научное сообщество благосклонно приняло публикацию, возражений никто не высказал. Однако нам все-таки кажется, что тут есть над чем задуматься. Если все обстоит именно так, как изложено в статье, то волосяной покров на теле представителей северных народов должен быть более густым, а у южан – более редким. На самом же деле все обстоит ровно наоборот: достаточно сравнить, например, ненцев и итальянцев.

Похоже, что окончательного ответа на вопрос: "Зачем человеку мурашки?" – нам придется ждать еще очень долго, а ведь он крайне важен для понимания работы всего человеческого организма. Хотя…

