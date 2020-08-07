Американские ученые отправили чернобыльские грибы в космос. Кому и зачем это нужно?

Исследователи из Станфордского университета и университета Северной Каролины исследовали грибок, который успешно живет в районе аварийного реактора Чернобыльской атомной станции. Выяснилось, что он не только питается радиацией, но и может быть использован для защиты от космических лучей. Для чего ученые решили отправить радиоактивный грибок к космос – в колонке обозревателя Николая Гринько.



Космические путешествия – предприятия опасные, и не в последнюю очередь из-за космической радиации. Пока мы находимся на Земле, атмосфера и магнитное поле планеты защищают нас от лучей из космоса, но стоит кораблю отдалиться на хоть сколько-нибудь приличное расстояние, как на него обрушивается ничем не сдерживаемый поток излучения.

Например, вычислено, что во время путешествия на Марс и обратно человек получит дозу радиоактивного облучения, какую получил бы примерно за 50 лет жизни на Земле. Поэтому защита от космической радиации – это одна из главнейших задач, которую приходится решать инженерам при постройке обитаемых космических аппаратов.



Чаще всего для этого применяют различные металлы, а это означает увеличение массы корабля и, соответственно, стоимости всего проекта.



Микробиологи, изучавшие грибок рода Кладоспорий (Cladosporium sphaerospermum), много лет размножающийся вокруг разрушенного атомного реактора Чернобыльской АЭС, обнаружили, что вместо привычного фотосинтеза грибок использует радиосинтез: фактически он питается радиацией, преобразуя энергию гамма-лучей в химическую (зеленые растения точно так же поступают с солнечным светом).



Фото: РИА Новости/Григорий Василенко

Причем чем выше уровень радиации, тем грибок лучше себя чувствует и тем более успешно размножается. Логично предположить, что радиация, переработанная грибком, существенно ослабляется при прохождении через него. Об этом как минимум говорит закон сохранения энергии. Исследователи решили провести эксперимент, отправив Кладоспорий в космос.

Несколько сосудов с грибком были отправлены на МКС. Датчики на дне этих сосудов отслеживали уровень космической радиации, проходящей сквозь мицелий грибка, и сравнивали его с фоновым уровнем. Выяснилось, что невесомость почти не влияет на самочувствие Cladosporium sphaerospermum, а излучение, проходящее через его 1,5-миллиметровый слой, ослабляется примерно на 2%. Сам грибок при этом успешно размножается, требуя лишь небольшого количества питательных элементов.

Проведя несложные вычисления, биологи предположили, что для полной защиты космического аппарата от радиации потребуется покрыть его слоем Cladosporium sphaerospermum толщиной в 21 сантиметр. Но это в открытом космосе, а, например, на Марсе, у которого есть атмосфера (пусть и сильно разряженная) и магнитное поле (пусть и очень слабенькое), для защиты жилищ будущих колонистов будет достаточно 9-сантиметрового слоя грибка.



Звучит все это немного забавно: так и представляется ракета, покрытая толстой мохнатой "шубой" буро-зеленого цвета.



Но на самом деле корпус корабля достаточно покрыть кожухом из радиопрозрачного материала, внутри которого и будет расти грибок. Причем поднимать на орбиту потребуется лишь небольшое его количество – дальше он размножится сам, достаточно будет добавлять ему немного питательных веществ.



Фото: Georgia Tech Photo, Gary Meek

Когда-то фантасты и футуристы предсказывали человечеству наступление эры "живой архитектуры", когда здания, мосты, дороги и другие сооружения будут выращиваться из грибковых спор, особых растений или модифицированных кораллов. Пока до этого еще очень далеко, но, как видим, на горизонте замаячило появление живой радиационной защиты, а это вполне можно считать первым шагом.

Быть может, когда-нибудь космические станции будут выводиться на орбиту в виде компактных органических контейнеров, а уже там под воздействием космической радиации они станут самостоятельно развиваться в самые разные орбитальные и межпланетные аппараты; главное – вовремя "поливать". Разумеется, все это планы на очень далекое будущее, органическую космонавтику не застанет ни нынешнее, ни даже следующее поколение землян. Хотя…

