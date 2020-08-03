Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю. Насколько ближе стал космический туризм?

30 мая 2020 года с космодрома на мысе Канаверал стартовал космический корабль Crew Dragon, построенный компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Проект привлек пристальное внимание, поскольку к Международной космической станции впервые отправился частный пилотируемый корабль с экипажем на борту. Подогревали интерес и другие особенности: прямая трансляция запуска в интернете, новые футуристические скафандры экипажа, сенсорные экраны на панели управления кораблем... Обозреватель Николай Гринько – о том, как проходил первый частный космический полет и какие перспективы он открывает для человечества.





Фото: AP/David J. Phillip

Старт был задержан из-за плохой погоды, но в итоге Crew Dragon вышел на орбиту и почти через сутки успешно состыковался с МКС. Через два месяца – 2 августа 2020 года – миссия была завершена. Члены экипажа Crew Dragon – Дуглас Херли и Боб Бенкен – не просто комические туристы: оба до этого уже были в космосе, а в рамках нынешнего полета проделали большой объем работ на станции. Например, совершили четыре выхода в открытый космос и установили новые аккумуляторы на солнечных панелях МКС.

И все же главная цель заключалась в том, чтобы доказать NASA состоятельность всего проекта: требовалось убедиться, что многоразовый Crew Dragon способен заменить российские "Союзы", до этого момента доставлявшие американские экипажи на космическую станцию. Миссия завершилась приводнением корабля в воды Мексиканского залива и была признана успешной.



Фото: Bill Ingalls/NASA

Вообще посадка космического корабля – один из самых опасных этапов полета, если не самый опасный. При входе в атмосферу Земли Crew Dragon испытывал колоссальные перегрузки и огромные температуры. Достаточно сказать, что поток плазмы, который образуется вокруг корабля во время снижения, не пропускает радиоволны, поэтому посадкой невозможно управлять из ЦУПа, этот этап всегда проходит под контролем бортовой электроники.



Если что-нибудь пойдет не так, Земля вмешаться не сможет.



Поэтому решение транслировать посадку в интернете можно назвать достаточно смелым и даже авантюрным (что, впрочем, можно отнести абсолютно ко всем проектам Илона Маска). Возможно, именно из-за запланированной трансляции NASA не позволило Маску выполнить спуск на реактивных двигателях (как происходит в случае посадки многоразовых ступеней) – корабль приземлялся по старинке, на парашютах.



Фото: Bill Ingalls/NASA

Успешный полет частного космического корабля Crew Dragon позволил компании SpaceX получить от NASA официальный допуск к полетам на Международную космическую станцию. Следующий (уже регулярный) рейс пилотируемого корабля к МКС запланирован на февраль 2021 года, причем отправиться на орбиту должен будет тот же корабль, который вернулся 2 августа.



Беспилотная же версия Crew Dragon должна будет доставить на станцию припасы и оборудование уже в конце сентября этого года.



Поначалу Crew Dragon планировали построить из расчета на семь человек экипажа, но затем было решено остановиться на четырех. К МКС же отправили лишь двоих: во-первых, это был все-таки экспериментальный полет, а во-вторых, освободившееся место занял полезный груз, доставленный на станцию.

Однако по контракту компания SpaceX, построившая корабль по заказу NASA, остается владельцем Crew Dragon, а поэтому может использовать его вне официальных миссий, как пожелает. Илон Маск неоднократно заявлял, что его корабль будет использован для космического туризма, поэтому вполне возможно увеличение мест в кабине до семи. Системы корабля рассчитаны на двухнедельное автономное нахождение в космосе, а значит, будущие космические путешественники смогут провести в нем полноценный отпуск. Хотя...