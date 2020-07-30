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Наука

30 июля, 00:01

Таинственная "девятая планета" может оказаться черной дырой. Угрожает ли она человечеству?

наука

Уже достаточно давно астрофизики изучают теорию "девятой планеты", согласно которой на задворках нашей Солнечной системы существует таинственное небесное тело и его невозможно обнаружить. Ученые Гарвардского университета сделали неожиданное предположение: по их мнению, на удаленной от Солнца орбите может располагаться вовсе не планета, а крошечная черная дыра. На чем основана эта гипотеза и несет ли черная дыра потенциальную угрозу для человечества – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: depositphotos/NASA.image

Вывод о возможном существовании "девятой планеты" сделан на основе изучения орбит транснептуновых объектов. Ученые даже вычислили примерные характеристики небесного тела: оно должно весить в несколько раз больше Земли и обращаться вокруг Солнца примерно за 15 тысяч земных лет. Но за все время наблюдений за космосом планету так и не обнаружили.

В последнее время астрофизики получают все больше данных из отдаленных районов Солнечной системы, многие параметры говорят о том, что где-то там должен располагаться достаточно крупный объект.

Современные средства наблюдения не позволяют разглядеть там хоть что-нибудь значительное.

И это очень странно, поскольку массивная планета, освещенная Солнцем, обязательно должна быть видна, как и все остальные.

Эти факты натолкнули ученых на мысль, что таинственный объект может быть очень компактной черной дырой. Масса ее может превышать земную в пять-десять раз. При этом размером она примерно с крупное яблоко. Существование таких черных дыр было предсказано Стивеном Хокингом и другими исследователями, которые назвали их исконными черными дырами. Согласно некоторым вычислениям, во Вселенной их может находиться огромное количество.

При этом черные дыры остаются невидимыми – не только из-за размеров, но и по причине полного поглощения любых видов излучения.

Обнаружить "исконную черную дыру" можно только по косвенным признакам: по ее влиянию на движение других объектов или же по ярким вспышкам, появляющимся, например, когда дыра поглощает проходящую близ нее комету. Но такие явления происходят невероятно редко, а самая большая трудность заключается в том, что нужно точно знать, куда смотреть, а мы пока не этого знаем. Но есть и другой способ: постоянно сканировать все окружающее пространство в высоком разрешении.

Фото: depositphotos/Outer_Space

Ученые предложили начать постройку нового телескопа, который будет делать снимки всего ночного неба раз в несколько дней, чтобы обнаружить спонтанные вспышки от исконной черной дыры. Проект носит название LSST (Legacy Survey of Space and Time). Его цель – наблюдение за движением объектов, изменениями их яркости и регистрация краткосрочных явлений, таких как взрывы сверхновых. Предполагается, что телескоп будет выведен на орбиту в 2023 году и примерно за десять лет работы сможет обнаружить более 40 тысяч новых объектов на окраинах Солнечной системы.

Возможно, крохотная черная дыра станет одним из таких открытий.

Если же загадочная девятая планета окажется сверхкомпактной черной дырой, это объяснит многие нестыковки в имеющихся наблюдениях. Но при этом ученым придется буквально с нуля переписать имеющуюся модель астрофизики и космологии, поскольку все это очень плохо вписывается в существующие теории.

Впрочем, для обычных людей возможное открытие будет иметь не слишком большие последствия, да и ждать каких-то неприятностей от "черной дыры по соседству" не стоит – в конце концов она находится там уже 4,5 миллиарда лет без каких-либо инцидентов, а значит, что и в обозримом будущем ничего плохого не случится. Хотя…

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Гринько Николай

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