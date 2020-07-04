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Наука

4 июля, 00:01

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NASA объявило конкурс на проект космического туалета на Луне

35 тысяч долларов – за проект туалета: NASA объявило "космический" конкурс для планеты
наука

В 2024 году космическое агентство NASA планирует осуществить программу "Артемида", высадив людей на поверхность Луны. В проекте будут использованы новейшие космические технологии и устройства – скафандры, лунные роверы и космический туалет. Правда, с последним проблема: в NASA пока не знают, какой именно будет космическая уборная. И за помощью агентство решило обратиться к умам всего мира. Подробнее об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: depositphotos/Iurii

Сейчас у NASA нет ни малейшего представления о том, как должен выглядеть и по какому принципу работать лунный туалет. Поэтому агентство объявляет конкурс Lunar Loo Challenge: любой житель планеты Земля может придумать космический туалет, и автор лучшего проекта получит 35 000 долларов.

Вообще с туалетами в космосе все сложно. Многие космонавты говорят, что справление естественных для человеческого организма нужд – это самая тяжелая часть любого полета. Вдумайтесь: перегрузки при старте и посадке, многодневная невесомость, долгое нахождение в замкнутом пространстве, неполадки в работе оборудования – все это не идет ни в какое сравнение с простым посещением туалета. Почему так?

Дело в том, что на земле в этой деликатной процедуре далеко не последнюю роль играет сила земного притяжения – не зря же простейшие туалеты в старых железнодорожных вагонах называются гравитационными.

На орбите, разумеется, царит невесомость. И тут возникает неожиданная проблема: отходы необходимо собрать и направить в устройство переработки, но сила тяжести, которая успешно со всем этим справлялась, отсутствует.

Казалось бы, раз речь идет о лунной экспедиции, сложностей должно быть меньше. Но на спутнике нашей планеты гравитация в 6 раз меньше земной, а значит, проблемы все равно будут.

Самые продвинутые на сегодняшний день орбитальные туалеты работают на вакуумном принципе, но пользоваться ими очень неудобно, энергии они потребляют много, да еще и весят прилично. Кроме того, эти приборы имеют тенденцию ломаться, что сильно осложняет жизнь космонавтам.

Но и это еще не все: конструкциями, более-менее напоминающими привычный туалет, оборудуют только орбитальные станции. На космических кораблях, доставляющих туда людей, пользуются еще более простыми и более неудобными устройствами, а то и вовсе обходятся без них.

Фото: herox.com/LunarLoo/community

Поэтому NASA опубликовало список требований к разработке: новый космический туалет должен весить не более 15 килограммов, потреблять не более 70 ватт энергии, функционировать как в невесомости, так и на Луне, справляться со всеми типами отходов (в том числе с продуктами гигиены), выдерживать как минимум 6 использований в день. А также легко очищаться, занимать объем не более 0,12 кубического метра, обслуживать как мужчин, так и женщин.

Любой желающий может разместить свою идею на специальном сайте проекта. Нет необходимости тщательно прорабатывать конструкцию и делать чертежи, достаточно простого описания принципа работы – и это говорит о том, как сильно NASA заинтересовано в принципиально новом способе справлять нужду в космосе.

Предусмотрены и дополнительные призы: экскурсии по Космическому центру имени Линдона Джонсона, футболки и другая сувенирная продукция. Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 17 августа 2020 года.

Коллектив нашей редакции тоже вынашивает сразу несколько интересных идей. И в ближайшее время мы намерены отправить их руководству лунной миссии: обеспечение комфортных условий для космонавтов мы считаем очень важной задачей. А 35 000 долларов нас, конечно же, совсем не интересуют.

Хотя…

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Гринько Николай

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