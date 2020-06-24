Сыграть свадьбу в космосе? Туристов обещают доставить к звездам без перегрузок

Как вам идея сыграть в космосе свадьбу или отметить день рождения? А что насчет корпоратива со звездами – настоящими, то есть небесными телами? Американская компания утверждает, что уже в ближайшие пару лет готова будет организовать космические поездки для желающих без ускорений, перегрузок и невесомости. Подробнее об этом – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами. Обычно с возрастом это проходит, но некоторых людей и в зрелом возрасте не оставляет желание слетать в космос. До какого-то момента космонавтика оставалась исключительно уделом профессионалов, но почти 20 лет назад на орбиту поднялся первый космический турист – бизнесмен Деннис Тито.

Конечно, это не была легкая прогулка: Деннису пришлось пройти долгую подготовительную программу, прочувствовать на себе стартовое ускорение, тяготы жизни в спартанских условиях, сложную посадку в спускаемом аппарате…



Но все же это событие открыло эру космического туризма: казалось, что еще совсем немного и купить путевку на МКС сможет любой желающий. Ну, почти любой.



Однако время шло, а орбитальных путешественников за эти двадцать лет не набралось и пары десятков. Затея эта дорогая, по-прежнему сложная, да и свободных мест в орбитальных аппаратах не слишком много. К тому же туризмом все это назвать язык не повернется: путешественник в буквальном смысле путается под ногами космонавтов, занятых сложной работой, и воспринимается ими скорее как обуза.



Но теперь, возможно, все изменится. Совсем все – и способ запуска туристов в космос, и их количество, и время такого полета, и, само собой, цена билета. Американская компания Space Perspective объявила, что уже в начале 2021 года начнет испытательные полеты туристического космического корабля Neptune, представляющего собой гигантский воздушный шар со специальной капсулой.

Двухсотметровый аэростат, наполненный водородом, будет подниматься на высоту 30 километров, увлекая за собой прочную капсулу, рассчитанную на восемь пассажиров и пилота.

Причем условия внутри капсулы не идут ни в какое сравнение с ныне существующими космическими кораблями: здесь будет бар, удобный санузел и огромные панорамные окна, через которые пассажиры смогут любоваться видами Земли.



Конечно, 30 километров – это еще не совсем космос. Но на этой высоте атмосфера Земли заканчивается на 99%, так что полет формально вполне можно считать космическим. Невесомости туристы тоже не почувствуют, но в этом, пожалуй, больше плюсов, чем минусов: им не придется проходить изматывающих тренировок. Да и выдержать отсутствие тяжести без последствий сможет далеко не каждый организм.



Ускорений и перегрузок в полете тоже не будет: капсула за пару часов поднимется до заданной высоты, провисит там еще два часа и опустится на землю за те же 120 минут.



Теперь о стоимости такого полета. Билетов на Neptune его создатели пока не продают, но уже предлагают записаться в очередь и называют ориентировочную цену – 125 000 долларов. Конечно, сумма немаленькая, но она примерно вдвое меньше, чем придется заплатить за полет на суборбитальном космическом самолете SpaceShipTwo компании Virgin Galactic, которая, как ожидается, скоро начнет коммерческую эксплуатацию.



Амбиций компании Space Perspective не занимать: ее основатель Джейн Пойнтер говорит, что пока не знает, где именно будет налажено производство Spaceship Neptune и даже где будет находиться штаб-квартира. Но это не мешает ему твердо обещать первые испытательные запуски уже в первом квартале 2021 года, а после летных тестов – и первые старты с туристами.



Пойнтер также предлагает использовать его капсулы для проведения различных космических мероприятий – дней рождения, корпоративов и свадеб. Нам почему-то кажется, что такие желающие быстро найдутся.



Правда, пока не очень понятно, как будет решаться вопрос с алкоголем на борту: все-таки праздники принято отмечать горячительными напитками, но герметичная капсула, подвешенная на 30-километровой высоте к аэростату с горючим газом, как нам кажется, не очень подходит для буйного веселья восьми ее пассажиров.

Хотя…