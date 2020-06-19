Эксперт рассказал, какие астрономические явления смогут наблюдать москвичи этим летом

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Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал Москве 24, какие астрономические явления могут наблюдать москвичи этим летом. По мнению эксперта, в ближайшие дни можно будет насладиться солнечным затмением только в онлайн-режиме, а в августе невооруженным глазом будет виден метеорный поток Персеиды.



Владимир Сурдин астроном, доцент физического факультета МГУ Из интересных будет августовский метеорный поток Персеиды. В конце второй недели августа, примерно 12-го числа. Персеида – очень известное, легконаблюдаемое явление. Этому, думаю, поспособствует хорошая погода.

Астроном отметил, что 21 июня будет происходить солнечное затмение. Наблюдать его вживую можно будет в Индонезии. Однако Сурдин заявил, что это необычайное явление будет транслироваться с его комментариями в Сети на базе Политехнического музея.

Трансляция будет проходить 21 июня с 8 утра.

Ранее стало известно, что в небе над Москвой 19 июня можно будет наблюдать "шоу двух серпов": произойдет покрытие Венеры Луной, говорится в заявлении представителей Московского планетария на официальном сайте.

"При ясной погоде высоко над южным горизонтом, правее (западнее) от Солнца можно будет наблюдать очень красивое астрономическое "шоу двух серпов", большого Лунного и маленького – серпика Венеры, который на полчаса "спрячется" за диском Луны", – рассказали в планетарии.

В городе стареющий серп Луны начнет закрывать Венеру в 23:42. По данным планетария, время покрытия нужно рассчитывать для каждого определенного места.