Астрономическое "шоу двух серпов" Луны и Венеры увидят москвичи

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В небе над Москвой 19 июня можно будет наблюдать "шоу двух серпов": произойдет покрытие Венеры Луной, говорится в заявлении представителей Московского планетария на официальном сайте.

"При ясной погоде высоко над южным горизонтом, правее (западнее) от Солнца можно будет наблюдать очень красивое астрономическое "шоу двух серпов", большого Лунного и маленького – серпика Венеры, который на полчаса "спрячется" за диском Луны", – рассказали в планетарии.

В городе стареющий серп Луны начнет закрывать Венеру в 23:42. По данным планетария, время покрытия нужно рассчитывать для каждого определенного места.

Так, Московский планетарий ранее пригласил на онлайн-уроки по астрономии. Онлайн-программа "Астрогид" предназначена для детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут увидеть комету Лебедь до конца июня. С конца июня комета будет видна по утрам незадолго до восхода Солнца на северо-востоке.

До этого аномальный астероид зафиксировали на орбите Юпитера. Его обнаружили в составе Троянской группы в июне 2019 года.