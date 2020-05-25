Москвичи смогут увидеть комету Лебедь до конца июня

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Москвичи до конца июня могут увидеть в северной части неба комету C/2020 F8 (SWAN) – Лебедь, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Комета пролетает мимо Земли на расстоянии 83,3 миллиона километров, а 27 мая она приблизится к Солнцу на расстояние 64,3 миллиона километров.
В средних широтах ее уже можно увидеть ранним утром на северо-востоке. С середины мая по конец июня комета будет видна в течение всей ночи в северной части неба невысоко над горизонтом.
С конца июня комета будет видна по утрам незадолго до восхода Солнца на северо-востоке. В период видимости комета будет перемещаться по созвездиям Кита, Рыб, Овна, Треугольника, Персея, Возничего, Близнецов и Единорога.
Комету открыл австралийский любитель астрономии Майкл Маттиаццо на снимках, полученных 25 марта 2020 года камерой SWAN (Solar Wind ANisotropies) орбитальной космической обсерваторией SOHO (Solar Heliospheric Observer).
Ранее ученые заметили необычную активность нейтронной мертвой звезды. По мнению астрономов, она может стать первым доказательством возможности перехода космических тел от состояния пульсара к магнитару.
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