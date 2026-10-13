"Активные граждане" выберут темы лекций на столичных электросудах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование по развитию просветительской программы на регулярном речном транспорте. Жителям столицы предстоит определить темы новых бесплатных познавательных рейсов по Москве-реке, сообщили на портале мэра и правительства города.

Лекторий на борту электросудов – совместный проект ГКУ "Организатор перевозок" департамента транспорта Москвы с библиотеками, музеями, издательствами и культурными обществами. Эксперты рассказывают пассажирам об истории города, участие во встречах бесплатное, а проезд оплачивается по обычным тарифам городского транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что за год работы проекта состоялось более 270 тематических рейсов, посвященных культуре, спорту, искусству, литературе, музыке и искусственному интеллекту.

"У нас появились постоянные слушатели, которые внимательно следят за анонсами и новыми встречами. Теперь у жителей столицы будет возможность самим выбрать темы для новых лекций, которые они бы хотели посетить на электросудах", – подчеркнул Ликсутов.

Проект запустили в октябре прошлого года. За это время лекции посетили более 6,2 тысячи человек. Просветительские рейсы курсируют по трем маршрутам: "ЗИЛ" – "Печатники", "Новоспасский" – "ЗИЛ" и "Лужники" – "Киевский". Для посещения необходимо заранее зарегистрироваться через сервис "Мосбилет".

Участникам голосования предложено выбрать до пяти наиболее интересных тем. Среди вариантов – психология с лекциями об эмоциях, памяти и эмоциональном интеллекте, а также история моды. Любителям урбанистики расскажут об устройстве городов и влиянии водных артерий на облик мегаполисов.

В списке также представлены путешествия, образование с фокусом на память, внимание и мотивацию, история России и Москвы, космос и технологии, кино и кибербезопасность. Кроме того, горожане могут предложить собственную тему.

Во втором вопросе участники оценят перспективы дальнейшего развития проекта и смогут оставить идеи по его улучшению.

Ранее в проекте "Активный гражданин" началось голосование по живописным маршрутам для осенних прогулок по столице. Пользователям предлагают познакомиться с подборкой туристического сервиса Russpass и отметить до трех понравившихся вариантов.

Проект работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше 7 миллионов человек. Ежемесячно в городе реализуют 30–40 решений.