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07 октября, 13:09

Город

Новая серия опросов в "Активном гражданине" поможет сделать столичные парки еще комфортнее

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

2026 год стал юбилейным для столичных парков "Сокольники", Измайловский, Фестивальный, Лианозовский и других. В проекте "Активный гражданин" им посвятили цикл голосований. Участники рассказали о любимых местах для прогулок и форматах мероприятий в этих зеленых зонах.

"Москва продолжает развивать общественные пространства с опорой на пожелания жителей. Новая серия опросов собрала больше миллиона мнений, которые помогут сделать отдых в парках еще комфортнее, а событийную программу – еще интереснее для горожан", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Например, в парке "Сокольники" москвичам нравится гулять в большом и малом розариях, а также около Золотого пруда: это пространство благоустроили в прошлом году, сделав его еще уютнее.

В Измайловском парке жители столицы выделили Круглый пруд с лодочной станцией и музыкальную беседку, а в Тропаревском – кленовую и лиственничную аллеи. В Фестивальном парке много спортивных площадок. Там, в частности, посетители предпочитают играть в настольный теннис и баскетбол.

Согласно опросам, любимые форматы мероприятий в парках у горожан – это фестивали, концерты и мастер-классы.

"Активный гражданин" работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, всего прошло больше семи тысяч голосований. Ежемесячно реализуют 30–40 решений горожан.

Ранее в проекте подвели итоги голосования, которое было посвящено программе летней экспедиции "Природа Москвы". Всего своим мнением поделились свыше 140 тысяч горожан. Экспедиция проходила с 1 июня по 31 августа в рамках "Лета в Москве", среди экскурсий самой популярной стала прогулка "Природа и история".

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