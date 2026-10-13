В Брянской области назначили двух врио заместителей губернатора

Фото: MAX/"Егор Ковальчук"

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук представил правительству и жителям региона двух своих временно исполняющих обязанности заместителей – Евгения Крехтунова и Наталью Киселеву. Об этом глава региона написал в мессенджере МАХ.

Крехтунов станет куратором экологии и природопользования. Губернатор отметил его опыт, полученный на руководящих постах в Челябинской области и в министерстве природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики.

Киселева, в свою очередь, много лет работала госслужащей. В ее зону ответственности войдут региональный проектный офис, информатизация, клиентоцентричность и бережливое производство.

Ковальчук подчеркнул, что направления, которыми займутся его врио заместители, очень важны и находятся под особым контролем.

Ранее глава подмосковной Коломны Александр Гречищев сложил с себя полномочия. Его кандидатуру поддержали на выборах депутатов Совета депутатов. Он принял решение перейти на работу в муниципальный парламент. Временно исполняющим полномочия назначен Виктор Верещагин.

