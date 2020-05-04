Ученые обнаружили необычную мертвую звезду

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Ученые заметили необычную активность нейтронной мертвой звезды. По мнению астрономов, она может стать первым доказательством возможности перехода космических тел от состояния пульсара к магнитару.
Как пишет ScienceAlert, необычная звезда была обнаружена телескопом Burst Alert в обсерватории Swift. Небесному телу было присвоено наименование Swift J1818.0-1607. Изначально специалисты отнесли его к магнитару – звезде с очень большим уровнем магнитного поля.
Однако позднее было замечено, что космический объект выдает импульсное излучение. Звезда стала одновременно и магнитаром, и радиопульсаром. Ученые также отметили, что космическое тело является самым быстрым вращающимся пульсаром из обнаруженных.
Кроме того, была выявлена необычная особенность Swift J1818.0-1607 по сравнению с другими радиомагнитарами. Так, при переходе от низких частот к высоким у звезды происходит резкое падение яркости радиоизлучения.
По мнению ученых, данное открытие поможет доказать, что пульсары способны эволюционировать в магнитары. Кроме того, станет ясно, что разрушающиеся звезды обладают магнитным полем.
В данный момент исследование феномена Swift J1818.0-1607 продолжается.
Ранее астроном рассказала о ядовитой комете, летящей к Земле. Сообщалось, что в мае текущего года небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом.
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